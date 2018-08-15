بعض الكوريين الشماليين المنشقين يختارون العودة إلى وطنهم

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عاد منشق كوري شمالي كان قد جاء إلى كوريا الجنوبية في عام 2017 إلى وطنه الشيوعي الشهر الماضي ، مما لفت الانتباه إلى بعض المنشقين الذين اختاروا الفرار إلى كوريا الشمالية. اليوم ، نتعرف اليوم على كيفية وصول الهاربين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية ولماذا قرر بعضهم العودة إلى المكان الذي فروا منه .





المحررة " كانغ مي جين" في صحيفة ديلي إن كيه:

قبل الهروب من كوريا الشمالية ، كنت مسئولة عن عمليات كسب العملات الأجنبية في وحدة الجيش الشعبي الكوري رقم 380. كانت عائلتي تعتبر غنية نسبيًا في المنطقة. في ذلك الوقت ، اعتاد مسؤولو الأمن في وكالات إنفاذ القانون على ابتزاز الأموال والبضائع من السكان المحليين. لقد حاولوا أن يفعلوا الشيء نفسه معي ، على الرغم من أنني لم أشارك مطلقًا في أنشطة غير قانونية ولكني عملت بجد فقط. اعتقدت أنني لن أكسب شيئًا حتى لو بقيت مخلصة للبلد. في 17 فبراير 2009 ، هربت من كوريا الشمالية. كنت حزينًة لاعتقادي بأنني لن أعود أبدًا إلى موطني . أثناء إقامتي في الصين مؤقتًا ، كنت أخشى أن يتم القبض علي. لحسن الحظ ، تمكنت من الوصول إلى كوريا الجنوبية. حياتي في كوريا الجنوبية أفضل بالمقارنة مع حياتي في الشمال. لذا ، فإن العودة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية أمر لا يمكن تصوره. بدلاً من ذلك ، أحلم بعبور المنطقة منزوعة السلاح رسميًا إلى كوريا الشمالية وزيارة مسقط رأسي عندما تجري الكوريتان تبادلات نشطة .





وفقًا للنائب البرلماني من الحزب الديمقراطي الحاكم " تشو جيونغ - سيك "، الذي ينتمي إلى لجنة الاستخبارات في الجمعية الوطنية ، عاد حوالي 29 كوريًا شماليًا منشقًا إلى وطنهم منذ عام 2012 عندما تولى "كيم جونغ - أون" السلطة في كوريا الشمالية. وتقول وزارة التوحيد إن ما مجموعه 11 منشقاً كورياً شمالياً عادوا إلى الشمال منذ عام 2015 ، بناءً على تقارير إعلامية كورية شمالية على مدى السنوات الخمس الماضية من الصعب معرفة سبب قرار هؤلاء الأشخاص العودة إلى ديارهم لأننا عادة لا نسمع أخبارًا عنهم بعد وصولهم إلى كوريا الشمالية. نحن نخمن الأسباب فقط من خلال بعض المنشقين الذين حاولوا عبثًا الفرار إلى كوريا الشمالية وحصلوا على العقوبة في الجنوب. فلماذا يختار المنشقون العودة إلى الشمال بعد المخاطرة بحياتهم للهروب من النظام في المقام الأول؟.





المحررة " كانغ مي جين":

لا يمكن للهاربين الكوريين الشماليين الاكتفاء بكل شيء أثناء استيطانهم في الجنوب. يشتكي العديد من الوافدين الجدد من تعرضهم للتمييز. غالبًا ما يواجه هؤلاء من الشمال الاشتراكي صعوبة في التكيف مع النظام الرأسمالي في كوريا الجنوبية .أيضا تقوم تقوم كوريا الشمالية بإقناع المنشقين في كوريا الجنوبية أو ابتزازهم باستخدام أفراد عائلاتهم في الشمال. تقول أنها لن تمس أفراد عائلاتهم ولكن تسامحهم فقط إذا عادوا. مع احتجاز أفراد عائلاتهم كرهائن ، يشعر المنشقون بالقلق. في عام 2013 ، سمعت منشقًا من منطقة هامهيونغ يقول إن أخته الصغرى في كوريا الشمالية ناشدته للعودة حيث لا يزال مسؤولو الأمن هناك يحتفظون بشهادة عضويته في الحزب. لكنه قال إنه يخشى العودة .





حتى لو قرر المنشقون العودة عبر الحدود إلى الشمال ، فليس من السهل فعل ذلك. يقول معظم الوافدين الكوريين الشماليين الجدد في كوريا الجنوبية إنهم صُدموا لسماع الأخبار التي تفيد بأن منشقًا ، تم تعريفه باسمه العائلي "كيم "، عبر إلى كوريا الشمالية بسهولة عن طريق السباحة الشهر الماضي. لم يختر طرق الهروب النموذجية مثل المناطق الحدودية بين الصين وكوريا الشمالية أو دول ثالثة .





المحررة " كانغ مي جين":

ليس من الواضح بالضبط الطرق التي يستخدمها المنشقون عند دخولهم كوريا الشمالية مرة أخرى. عادةً ما يذهب المنشقون في كوريا الجنوبية إلى الصين أولاً ثم يعبرون الحدود إلى الشمال. في حالة نادرة في عام 2013 ، وصل تسعة شبان من الكوريين الشماليين الهاربين إلى لاوس عبر الصين لكن حكومة لاوس أعادتهم إلى الشمال. على ما يبدو ، تدخلت حكومة كوريا الشمالية في هذه العملية. لكن في معظم الحالات ، يعود المنشقون إلى كوريا الشمالية عبر الصين بمحض إرادتهم. أعتقد أنه يمكن إقناع البعض في المناطق الحدودية بين الصين وكوريا الشمالية أو يتم القبض عليهم في الصين قبل العودة إلى الشمال .





الهاربون الذين يفشلون في العودة إلى كوريا الشمالية يتعرضون لعقوبات شديدة في كوريا الجنوبية. تنص المادة 6 من قانون الأمن الوطني على أن أي شخص تسلل من أو هرب لتلقي أمر من منظمة مناهضة للحكومة أو أحد أفرادها أو يتشاور معها بشأن إنجاز الغرض ، يعاقب بالإعدام أو السجن لمدة المؤبد أو السجن لأكثر من خمس سنوات .حتى في حال تمكنوا من الفرار إلى كوريا الشمالية ، فقد ورد أن العديد منهم يعانون من انتقام النظام الشيوعي .





المحررة " كانغ مي جين":

خلال الفترة من عام 2015 إلى سبتمبر من العام الماضي ،نفد 12 هاربًا كوريًا شماليًا حاولوا العودة إلى الشمال من العقوبة لانتهاكهم قانون الأمن الوطني في كوريا الجنوبية. إذا تم القبض على المنشقين وهم يقومون بهذه المحاولة ، فإن السلطات تحقق معهم بدقة وتفحص ما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم مماثلة أو جرائم أخرى من قبل. بناء على نتيجة التحقيق ، يواجهون العقوبة. بعد معاقبتهم ، تتم مراقبتهم بشكل صارم بسبب سجلهم . في كوريا الشمالية ، تم وضع العائدين من كوريا الجنوبية جميعًا في السجن خلال حكم الزعيم السابق "كيم جونغ إيل". أما في نظام "كيم جونغ – أون" الحالي ، يتم إرسالهم إلى معسكرات العمل أو يمكن استغلالهم كأداة دعائية. إنهم يواجهون نوعًا من العقاب ، على الرغم من أنه قد يكون على مستوى ثانوي ، لأنهم يعتبرون "خونة"."





بعد الحادث الأخير لعودة منشق كوري شمالي إلى الشمال ، دعا البعض الحكومة إلى تحسين نظام إدارة المنشقين الكوريين الشماليين. وفقًا للنائب البرلماني "تشو جيونغ- سيك" ، فقد تم توطين 33670 كوريًا شماليًا في كوريا الجنوبية حتى نهاية يونيو ، لكن مكان وجود ما يصل إلى 900 منهم غير معروف. في كوريا الجنوبية ، يخضع القادمون الجدد من كوريا الشمالية لحماية الشرطة لأمنهم الشخصي لفترة معينة. تصنفهم الشرطة إلى ثلاث فئات للإدارة. لكن ضباط الشرطة المسؤولين عن الاعتناء بهم ليسوا كافيين. بعض المنشقين بعيدين عن أعين الضباط تمامًا ، لأنهم يشعرون وكأنهم يخضعون للمراقبة والسيطرة إذا اتصل بهم الضباط. يبدو أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لمنع القادمين الجدد من كوريا الشمالية من العودة إلى الشمال .





المحررة " كانغ مي جين":

في بعض المناطق ، هناك ضابط شرطة مسؤول عن رعاية عشرات المنشقين. الضابط لا يستطيع أن يهتم بكل واحد. لذا ، أعتقد أن حماية الشرطة للمنشقين هي مجرد إجراء شكلي . مرت عشر سنوات منذ أن تم توطيني في كوريا الجنوبية. لكنني أشعر أحيانًا بالأذى في مكان عملي أو في المجتمع. أشعر وكأنني محطمة ، كما لو كان بسبب نوع من الدخان. كثيرا ما أسمع زملائي المنشقين يقولون إنهم يتعرضون للتمييز في مقابل الكوريين الجنوبيين في أماكن عملهم على الرغم من أنهم يؤدون أفضل بكثير من نظرائهم الكوريين الجنوبيين. أستطيع أن أفهم ما يقولونه. بالطبع ، ليس من المناسب التعميم من بعض الأمثلة. لكن هذه الأمثلة تجعل المنشقين الآخرين يشعرون بالتوتر بل ويختارون بدلاً من ذلك العودة إلى وطنهم ، حيث يعتقدون أنهم يستطيعون العيش بثقة أكبر. قد يقررون العودة في نوبة مزاجية . آمل أن يتقبلهم المجتمع الكوري الجنوبي بحرارة ويظهر اهتمامًا أكبر بهم ، حتى لو لم يعملوا جيدًا ويواجهون صعوبة في التكيف مع بيئتهم الجديدة. إذا كانوا يعملون بشكل جيد ، فإنهم يستحقون التقدير. أعتقد أنه من الضروري إصلاح البرامج لإدارة القادمين الجدد .





علاوة على تحسين نظام الإدارة الحكومية للمنشقين الشماليين ، يحتاج السكان المحليون أيضًا إلى قبولهم على أنهم نفس المواطنين الكوريين الجنوبيين ومنحهم دعمًا دافئًا حتى يتمكنوا من الاستيطان بنجاح في الجنوب.