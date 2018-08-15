أول حفل غنائي لسوبر جونيور كيه آر واي منذ 5 سنوات

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أعلنت شركة "ليبل إس زيه" الترفيهية أن فرقة "سوبر جونيور كيه آر واي" ستقيم حفلها الغنائي عبر قناة "نيفر في لايف" على الإنترنت يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الفرقة حفلا منذ أن قامت بتنظيم حفلها في سيول في شهر أغسطس عام 2015 ضمن جولتها الآسيوية.

وفي الحفل المرتقب ، ستقدم فرقة "سوبر جونيور كيه آر واي" الأغاني التي يضمها ألبومها المصغر الأول الصادر في شهر يوليو الماضي.