أول حفل غنائي لسوبر جونيور كيه آر واي منذ 5 سنوات

البرنامج الخاص ليوم الاستقلال الكوري 2018 خطوات عظيمة نحو الحرية، جيش الاستقلال النسائي الكوري
2018-08-15
#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-18
أعلنت شركة "ليبل إس زيه" الترفيهية أن فرقة "سوبر جونيور كيه آر واي" ستقيم حفلها الغنائي عبر قناة "نيفر في لايف" على الإنترنت يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري.
وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها الفرقة حفلا منذ أن قامت بتنظيم حفلها في سيول في شهر أغسطس عام 2015 ضمن جولتها الآسيوية.
وفي الحفل المرتقب ، ستقدم فرقة "سوبر جونيور كيه آر واي" الأغاني التي يضمها ألبومها المصغر الأول الصادر في شهر يوليو الماضي.
2018-08-15
2020-08-07
2020-08-07
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