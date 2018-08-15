إطلاق شركة جديدة خاصة بالحفلات الغنائية عبر الإنترنت

البرنامج الخاص ليوم الاستقلال الكوري 2018 خطوات عظيمة نحو الحرية، جيش الاستقلال النسائي الكوري
2018-08-15
#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-18
قامت شركتا "إس إم" و"جي واي بي" الترفيهيتان بإطلاق شركة مشتركة خاصة بالحفلات الغنائية عبر الإنترنت.
ستعمل الشركة المشتركة التي أُطلق عليها اسم "بيوند لايف" على تنظيم سلسلة من الحفلات الغنائية عبر الإنترنت باستخدام أحدث تقنيات الواقع المعزز للسماح بالتفاعل الفوري بين الفنانين والجمهور.
وكأول عمل لها، قامت هذه الشركة بتنظيم حفل غنائي لفرقة "توايس" النسائية يوم التاسع من أغسطس الجاري عبر قناة "نيفر في لايف" على الإنترنت.
2018-08-15
2020-08-07
2020-08-07
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