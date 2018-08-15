



من المقرر أن تقدم فرقة "بي تي إس" أغانيها الجديدة في حفل توزيع جوائز "إم تي في للأغاني المصورة" الذي سيقام في الولايات المتحدة يوم الثلاثين من أغسطس الجاري.

وسيتم الكشف عن ألبوم الفرقة المنفرد الجديد بعنوان "ديناميت" يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها فرقة "بي تي إس" أغانيها في حفل توزيع جوائز "إم تي في للأغاني المصورة".