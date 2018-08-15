البرنامج الخاص ليوم الاستقلال الكوري 2018 خطوات عظيمة نحو الحرية، جيش الاستقلال النسائي الكوري
2018-08-15
#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-18
تجاوز عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بلاك بينك" بعنوان "كيف تحب ذلك" 400 مليون مشاهدة على اليوتيوب يوم التاسع من أغسطس، وذلك بعد 43 يوما فقط من إطلاقه يوم السادس والعشرين من يونيو الماضي.
وتخطط الفرقة لإصدار ألبومها المنفرد الجديد في أواخر أغسطس.
2018-08-15
2020-08-07
2020-08-07
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