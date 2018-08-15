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فيديو أغنية "بلاك بينك" يحصد 400 مليون مشاهدة

#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-18

من أغانى القمة


تجاوز عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي لأغنية فرقة "بلاك بينك" بعنوان "كيف تحب ذلك" 400 مليون مشاهدة على اليوتيوب يوم التاسع من أغسطس، وذلك بعد 43 يوما فقط من إطلاقه يوم السادس والعشرين من يونيو الماضي.

وتخطط الفرقة لإصدار ألبومها المنفرد الجديد في أواخر أغسطس.

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