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"نيوست" تُطلق ألبومها الياباني الثاني هذا الخريف

#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-18

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

تخطط فرقة "نيوست" الشبابية لإطلاق ألبومها الياباني الثاني بعنوان "درايف" يوم السابع من شهر أكتوبر القادم ، وذلك بعد 5 أعوام من إصدار ألبومها الياباني الأول بعنوان "جسر العالم" عام 2015.

وقد عادت فرقة "نيوست" يوم الحادي عشر من مايو الماضي بإصدار ألبومها المصغر الثامن "الموسيقى الهادئة".

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