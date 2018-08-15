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تخطط فرقة "نيوست" الشبابية لإطلاق ألبومها الياباني الثاني بعنوان "درايف" يوم السابع من شهر أكتوبر القادم ، وذلك بعد 5 أعوام من إصدار ألبومها الياباني الأول بعنوان "جسر العالم" عام 2015.

وقد عادت فرقة "نيوست" يوم الحادي عشر من مايو الماضي بإصدار ألبومها المصغر الثامن "الموسيقى الهادئة".