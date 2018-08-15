



من المقرر أن يتم عرض فيلم وثائقي جديد طويل عن فرقة "بي تي إس" بعنوان "كسر الصمت:الفيم" يوم العاشر من شهر سبتمبر القادم حصريا عبر شاشات شركة "سي جي في" أكبر سلسلة لدور السينما في كوريا.

كما سيتم عرض هذا الفيلم الوثائقي في دور عرض سينمائية بأكثر من 70 دولة في اليوم نفسه، وفي 40 دولة أخرى يوم الرابع والعشرين من سبتمبر القادم.