ارتفاع عدد المكتبات العامة وروادها في كوريا الجنوبية

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تجاوز عدد المكتبات العامة في مختلف أرجاء البلاد حاجز ألف ومائة مكتبة العام الماضي بزيادة نسبتها 3.5 ثلاثة ونصف بالمئة كما زاد متوسط عدد الكتب التي يَقْتَنيها الكوريون بأكثر من أربعة بالمئة جاء ذلك في مسح إحصائي جديد للمكتبات العامة لعام 2019 أجرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ونشرته مؤخرا، طبقا لنتيجة المسح زاد عدد المكتبات العامة من 1096 ألف وست وتسعين مكتبة في عام 2018 إلى 1134 ألف ومائة وأربع وثلاثين مكتبة في العام الماضي بزيادة 38 ثمان وثلاثين مكتبة خلال عام واحد.

كما زاد عدد الكتب وأمناء المكتبات وبرامج القراءة في المكتبات العامة بين أربعة وستة بالمئة في العام الماضي مقارنة مع العام السابق مما يشير إلى تحسُّن البنى التحتية للمكتبات العامة وخدماتها بوتيرة ثابتة في البلاد، في العام الماضي بلغ عدد نسخ الكتب في المكتبات العامة مئة وخمسة عشر مليونا وثمانين ألف نسخة بزيادة ثلاثة بالمئة مقارنة مع العام الماضي، بينما بلغ معدل نسخ الكتب للمكتبات العامة مئة وواحد ألف وأربعمائة وست وثمانين نسخة، ليبلغ متوسط عدد النسخ للفرد الواحد من الكوريين حوالي نسختين كما بلغ عدد الموظفين في المكتبات العامة سبعة عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسين موظفا بزيادة تسعمئة واثنين وثمانين لكن يستمر الانخفاض في عدد زوار المكتبات العامة سنويا.

أما إجمالي عدد زوارها فقد بلغ مئتين وأربعة وثمانين مليونا وأربعمئة وعشرة آلاف شخص في العام الماضي وعندما نحول عددهم إلى عدد الزوار لمكتبة واحدة، يَبلغ العددُ مئتين وثلاثة وخمسين ألفا وأربعمائة وخمسة وستين شخصا عام ألفين وثمانية عشر ثم انخفض في العام الماضي إلى مئتين وخمسين ألفا وثمانمئة وأربعة أشخاص هذا يعني أن العدد انخفض بنسبة واحد بالمئة خلال العام الواحد، للعلم فإن عددهم مستمر في الانخفاض سنويا وتَعزو الوزارة السبب في ذلك إلى زيادة أولئك الذين يستخدمون المكتبات العامة عبر الإنترنت، فقد بلغ عدد حالات الاتصال بمواقع المكتبات العامة خمسمئة وثمانية وخمسين مليونا وتسعمئة وسبعين ألف حالة في العام الماضي بزيادة نسبتها أربعة وأربعين بالمائة بالمقارنة مع العام السابق.

كما بلغ عدد المعطيات الإلكترونية لدى المكتبات العامة اثنين وثلاثين مليونا وستمئة وواحد ألف نسخة في العام الماضي بزيادة نسبتها سبع وستين بالمئة مقارنة مع العام السابق في هذا الصدد قال مسؤول في الوزارة إن الوزارة تتوقع زيادة في طلب المواطنين على الخدمات المتعلقة ببيئة القراءة عن بعد في ظل عدم السيطرة التامة على تداعيات جائحة كورونا، ولهذا فإنها تعمل على إعداد الوسائل الاستباقية تلبية لها.