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هناك نقطة مشتركة بين المباني الشاهقة البارزة في مختلف أنحاء العالم وهي وجود مرافق خاصة لمعايشتها. ومن أهمها تجربة القفز بالحبال من الطابق الحادي والستين لبرج ماكاو، وتجربة الانزلاق في السماء في المنزلق الشفاف المزود بجدار خارجي للطابق السبعين من برج بنك يو إس في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

تجدر الاشار الي انه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي تم إنشاء مرفق خاص لمعايشة الهواء في برج لوتيه العالمي بسيئول واسم المرفق هو "جسر في السماء" هو عبارة عن جسر يربط بين برجين على قمة برج لوتيه ويقع الجسر على ارتفاع خمسمئة وواحد وأربعين مترا ليصبح أعلى مرافق المعايشة في العالم بالرغم من أن طول الجسر لا يزيد على أحد عشر مترا فإن المنظر الذي يمكن مشاهدته والتمتع به فوق الجسر رائع جدا.

يقال إننا نستطيع الوصول إلى ذلك الجسر بالطريقة التالية: أولا، نركب المصعد من الطابق الأول تحت الأرض لبرج لوتيه لنصل إلى الطابق السابع عشر بعد المئة وتستغرق هذه المسافة ستين ثانية فقط في الطابق السابع عشر بعد المئة نرتدي ملابس القفز وأربطة وقبعات السلامة ثم نتلقى تعليمات الآمان وبعد ذلك ننتقل عبر سلالم الطوارئ إلى الطابق الرابع والعشرين بعد المئة المؤدي إلى سقف البرج بعد أن نقوم بالتوقيع على استمارات الاستفسار عن الحالات الصحية يمكننا أن نرى باب السقف ينفتح بحيث نصعد مئتين وخمسة وستين درجة على سلّم حديدي ونحن نمسك بحبال السلامة لمقاومة الرياح الشديدة لنصل أخيرا إلى الجسر فالجسر يقع على مكان مرتفع جدا.

يقال إن الجسر قادر على تحمل الف وستمئة وثمانين كيلوغراما، ولا مشكلة في أن نقفز عليه قفزات شديدة يمكننا تجربة مختلف أنواع الحركات حسب تعليمات مساعدي السلامة بما في ذلك المشي من خلال النظر إلى السماء، والمشي إلى الوراء مع إغلاق العينين، والقفز مع فتح الذراعين، والتصوير الفوتوغرافي عند الجلوس على حافة الجسر.

قد يتفاوت حجم الرعب بين شخص وآخر إلا أنهم يتفقون تماما على روعة المنظر يقال إنهم يبدأون المغامرة بصرخات الخوف والفزع ولكنهم ينتهون من الرحلة بصرخة الاعجاب "واو" خاصة عندما يشاهدون منظر الغابات الإسمنتية من المباني الشاهقة وبرج "آن" في جبل نامسان وملعب جامشيل في سيئول تحت أقدامهم، لعل أجمل الأوقات على الجسر في الهواء تصادف ما بين الساعة السادسة والسابعة مساء لأن الحرارة فيها تكون أقل ويمكننا فيها أيضا التقاط أجمل الصور الفوتوغرافية.

حتى بعد أن ننزل عن الجسر لا تنتهي المتعة بحيث يبدأ مرصد "سيول سكاي" مباشرة. للعلم فإن المرصد يتكون من سبعة طوابق من الطابق السابع عشر بعد المئة إلى الطابق الثالث والعشرين بعد المئة لبرج لوتيه يختلف كل طابق عن الطوابق الأخرى في موضوعاتها الرئيسة كي نستمتع بالتجوال في مختلف أركانها.