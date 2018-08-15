توتر بين وزيرة العدل والاتحاد الكوري للروائيين بسبب تصريحات للوزيرة

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شهدنا مؤخرا توترا بين وزيرة العدل " تشو مي إيه" والاتحاد الكوري للروائيين حيث أصدر الاتحاد بيانا يطالبها فيه بالاعتذار عن عبارة " أنت تكتب الآن رواية" أطلقتها خلال اجتماع رسمي. جاءت تصريحات الوزيرة في اجتماع للجنة التشريع والقضاء البرلمانية تم عقده يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي حيث اتّهم النائب "يون هان هونغ윤한홍 " ابن الوزيرة بعدم العودة إلى وحدته العسكرية بعد الانتهاء من إجازة له في أثناء فترة الخدمة العسكرية وتسوية المسألة باستخدام نفوذ الوزيرة.

وأثار النائب يون شكوكا حول احتمال ترقية "كو" إلى منصب نائب الوزير مقابل عدم التحقيق في المسألة بما فيه الكفاية. وللعلم فإن "كو" كان مسؤولا عن التحقيقات في ذلك الوقت.

يذكر انه بشكل مفاجئ أطلقت الوزيرة تشو العبارة " أنت تكتب الآن رواية" خلال سجال من الطرفين في جلسة اسئلة واجوبة الأمر الذي أسفر عن تصاعد المشادّات الكلامية بين النائب يون والوزيرة تشو فتوقفت أعمال الاجتماع لفترة قصيرة.

وعندما نقلت وسائل الإعلام المحلية هذا الخبر، أصدر الاتحاد الكوري للروائيين بيانا يوم التاسع والعشرين من الشهر نفسه متسائلا كيف يمكن للوزيرة أن تشوّه فن الرواية من خلال تشبيهه بالكذب أمام أنظار الشعب في البرلمان وهو دار الرأي العام؟ أوضح الروائيون في البيان الاختلاف بين الرواية والكذب مؤكدين على أن تصريحات الوزيرة إنّما هي إهانة أخلاقية للروائيين الذين يثابرون على أعمالهم رغم الظروف الإبداعية الصعبة واختتموا البيان بأن طالبوا الوزيرة بالاعتذار العلني عن تصريحاتها غير المناسبة، ولم يأت أي رد فعل من الوزيرة بعد ولكن الأمر يُثبت لنا مرة أخرى أهمية الحذر من كلامنا في الأوقات العادية، لا سيّما بالنسبة للسياسيين.