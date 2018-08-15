امطار غزيرة غير مسبوقة في كوريا الجنوبية بسبب التغير المناخي

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يستمر موسم الأمطار في كوريا الجنوبية في هذا العام لفترة أطول مقارنة مع السنوات الأخيرة مما اسفرعن خسائرهائلة حيث ازدادت الخسائر الناجمة عن هطول الأمطارالغزيرة التي استمر لليوم الخامس على التوالي في سيول والمناطق الوسطى في البلاد. في الغالب يستمر موسم الامطار في المناطق الوسطى في البلاد لمدة أكثر من 40 يوما بينما في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة بوسان تستمر موجات الحر والليالي الاستوائية بعد انتهاء موسم الأمطار.

يتميزالموسم المطري في هذا الصيف بهطول الأمطار الغزيرة إقليميا وتواجه بعض الدول الآسيوية المجاورة على غرار الصين واليابان أيضا خسائر كبيرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة حاليا. وفقا لقول الخبراء فإن تساقط الأمطار الغزيرة في دول شرق آسيا على رأسها كوريا الجنوبية قد يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير في القطب الشمالي ومنطقة سيبيريا. في حالة كوريا الجنوبية مثلا ازداد الوضع سوءا بسبب ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية والاقتصادية حيث بلغ عدد القتلى 15 بينما أصبح 11 آخرين في عداد المفقودين وفقا للإحصاءات الأولية حتى اليوم مع تجاوزعدد المنكوبين عتبة ألف شخص وغرق أكثر من 7,000 هكتار من الأراضي الزراعية تحت المياه أو تعرضها للانهيار.

تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار كبيرة في جميع أنحاء البلاد وتعاني الدول المجاورة مثل اليابان والصين أيضا من خسائر مادية وبشرية بسبب هطول الأمطارالغزيرة حاليا فعلى سبيل المثال تجاوز عدد المشردين في الصين 50 مليون شخص في نهاية يوليو الماضي بسبب الأمطار الغزيرة التي تستمر لمدة أكثر من شهرين في جنوب الصين أما اليابان فبلغ عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب الأمطارالغزيرة التي هطلت على أجزاء من جزيرة كيوشوجن وبغربي اليابان في الشهر الماضي حوالي 70 شخصا.

ومع حدوث تغير المناخ بسبب الاحترار العالمي في جميع أنحاء العالم تظهرعلامات غير طبيعية مثل الجفاف والأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة وارتفاع درجة الحرارة وينطبق الشيء نفسه على هذه الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية مؤخرا.

الجدير بالذكر أن السبب في تطاول موسم الأمطار في شبه الجزيرة الكورية يرجع إلى ارتفاع درجة الحرارة بصورة غير طبيعية في سيبيريا حيث شهدت منطقة سيبيريا المعروفة باسم أدنى درجة حرارة في العالم مؤخرًا ارتفاعًا في درجة الحرارة بشكل غير طبيعي وتجاوز متوسط درجة الحرارة في يونيو 30 درجة مئويـة وتستمر حرائق الغابات بسبب درجات الحرارة المرتفعة في الحدوث. ويبدو أن ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة غير الطبيعية في سيبيريا تؤثر على شبه الجزيرة الكورية من خلال تغيير ضغط الهواء في منتصف خط العرض.

ولسوء الحظ يقال إن هذا الموسم المطري سيستمر حتى منتصف هذا الشهر لذلك من المهم الاستعداد بشكل شامل ومبكر حتى لاتحدث أضرارا بشرية واقتصادية أكثر.