استبيان معظم الشباب الكوري يعاني من قلة النوم

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وفقا لنتيجة مسح حول صحة الشباب وأسلوب حياتهم نشره معهد كوريا لسياسات الشباب في يوم الثلاثاء الماضي، فقد تبيَّن أن متوسط وقت نوم المراهقين الكوريين حوالي 7 ساعات و 18 دقيقة وأن أكثر من نصفهم يعانون من قلة النوم كما اتضح أن كثيرا من الطلاب الكوريين لايتمتعون بحقوقهم المتعلقة بالصحة مثل تخطي وجبة الإفطار لأكثر من يومين في الأسبوع. تم اجراء هذا المسح على 8،201 من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية و310 معلمين في الفترة من مايو إلى يوليو من العام الماضي ونتيجة للمسح كان متوسط وقت نوم الطلاب 7 ساعات و18 دقيقة و8 ساعات و41 دقيقة لطلاب المدارس الابتدائية و7 ساعات و21 دقيقة لطلاب المدارس الإعدادية و6 ساعات و3 دقائق لطلاب المدارس الثانوية.

وفقًا للمعهد الكوري لسياسات الشباب فإن مدة النوم المُوصى بها من قبل مؤسسة النوم الأمريكية هي من 10 إلى 11 ساعة لطلاب المدارس الابتدائية و8 إلى 10 ساعات للمراهقين ومقارنة بمتوسط وقت النوم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هو 8 ساعات و22 دقيقة فإن وقت نوم المراهقين الكوريين قصير جدًا وفي الواقع قال أكثر من نصف المستطلعين (%55.2) إن وقت نومهم غير كاف. وفيما يتعلق بالسؤال حول السبب في الحرمان من النوم، أجاب 62.9% منهم بأنهم يعانون من قلة النوم بسبب الدراسة بالإضافة إلى ذلك يعاني العديد من الطلاب الكوريين من الحرمان من النوم بسبب استخدام الإنترنت أوالدروس في الأكاديمية أوالدردشة. وفقا لإحدى الدراسات من المحتمل أن تتسبب قلة النوم في تدهور طويل المدى للوظيفة الإدراكية لدى المراهقين وبالتالي فإن التمتع بقدر كاف من النوم ليلا بشكل يومي يساعد الطلاب على تعزيز ذاكرتهم وتحسين قدرتهم على التركيزمع تسهيل قدرتهم على التعلم.

على الرغم من أن التغذية الجيدة والنشاط البدني عاملان ضروريان للحفاظ على صحتنا فإنهما غير كافيين حيث إن النوم الكافي له تأثير مهم على النمو البدني والعقلي لدى المراهقين وعلاوة على ذلك أظهر المسح أن الطلاب الكوريين مشغولون هذه الأيام ولديهم القليل من الوقت لممارسة الرياضة حيث قال 33.1% من الطلاب في الاستطلاع إنه لم يكن لديهم وقت لممارسة الرياضة إلا فصول التربية البدنية في المدرسة.

وفقا لنتيجة المسح، كان متوسط وقت النشاط البدني للطلاب الكوريين 2.64 ساعة في الأسبوع وأجاب 6.9٪ من المستطلعين بأنهم لم يمارسوا أي نشاط بدني خلال فصل التربية البدنية في حالة طلاب الصف الثالث الثانوي. وأيضا الحالة الغذائية للطلاب الكوريين ليست جيدة في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن العديد من الطلاب الكوريين يتخطون وجبة الإفطار ويذهبون إلى المدرسة وحتى إذا تناولوا العشاء فإنهم يفضلون الأطعمة السريعة مثل الشعرية الكورية (الراميون) أوالكيمباب أو الخبز وغيرها.

لسوء الحظ يبدو أن الشباب في كوريا لايتمتعون بالحقوق الأساسية مثل ممارسة الرياضة والتغذية والراحة وهي العناصرالأساسية للصحة بسبب بيئتهم المعيشية ذات التوجه الأكاديمي لذلك يجب أن تسعى الجهات المختصة في خلق بيئة ملائمة يمكن فيها لهذه العناصرالثلاثة مثل ممارسة الرياضة والتغذية والاستراحة أن تتوازن مع التعلم.