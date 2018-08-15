الشركات الكورية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في مقابلات العمل

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هل يمكننا العودة إلى نمط الحياة الذي كان قبل تفشي فيروس كورونا المستجد؟ ربما فكر أي شخص في هذا مرة واحدة على الأقل. ويمكننا تجربة تأثير فيروس كورونا الذي يستمر بغض النظر عن التغير في الموسم في حياتنا اليومية، كما نشهد تغيرا في سوق التوظيف أيضا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. بعد تفشي فيروس كورونا تجري المزيد من الشركات مقابلات غير مباشرة تدمج الذكاء الاصطناعي في إجراء عملية المقابلة لتقليل اللقاءات المباشرة.

من المعروف أن مقابلة الذكاء الاصطناعي هي طريقة لتقييم كفاءة المرشح بناءً على البيانات الضخمة بواسطة الذكاء الاصطناعي وليس بواسطة الأشخاص.

وهذه طريقة تقييم لاتتطلب أن يلتقي المرشح والمقابل مباشرة. وتتمثل الميزة في أنه في حالة توفر جهاز كمبيوتر مزود بكاميرا و سماعة رأس وميكروفون يمكن لمقدم الطلب إجراء المقابلة في أي مكان دون أي قيود على المساحة.

لماذا تتبنى الشركات طريقة مقابلة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ اعتبارًا من النصف الثاني من العام الماضي قامت 11.4٪ من الشركات بتوظيف موظفين جدد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأعلنت العديد من الشركات الكبرى أنها ستجري مقابلات غير مباشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا العام. ويمكن القول إن السبب الرئيسي وراء اعتماد الشركات لطريقة المقابلة باستخدام الذكاء الاصطناعي هو آثار فيروس كورونا-19، وتم الاعتراف بميزة المقابلة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تدريجيا. تُعد مقابلة الذكاء الاصطناعي طريقة تقييم عادلة لأن فرصة الإجابات تُمنح بشكل عادل ولاتوجد أخطاء بسبب التقييم الشخصي لمختلف مديري الموظفين، وبالإضافة إلى ذلك لديها ميزة توفير الوقت والمال من خلال السماح للعديد من المتقدمين بإجراء المقابلة في نفس الوقت وفي المكان الذي يريدونه.

وفقا لنتيجة استبيان أجراه موقع "جوب كوريا" (job korea) وهو أحد مواقع الانترنت للتوظيف قال 74.8٪ من الباحثين عن عمل إنهم يعتقدون أنه سيكون هناك الكثير من التغييرات في سوق العمل في المستقبل بسبب فيروس كورونا -19 في الشهرالماضي، أجرت مجموعة "سامسونغ" وهي احدى الشركات الرائدة في كوريا الجنوبية وفي السوق العالمي اختبار الأهلية عبر الإنترنت لأول مرة في تاريخها بسبب تفشي فيروس كورونا وأعلنت مجموعة "إس كي"أنها ستجري مقابلة عمل عبر الإنترنت هذا العام كمقابلة عبر الفيديو. وفي المستقبل، من المتوقع أن تقبل المزيد من الشركات اتجاه التوظيف الذي يتمثل في مقابلات غير مباشرة ومقابلات الذكاء الاصطناعي. لذلك يحتاج الباحثون عن عمل إلى الشجاعة لتحليل خصائص الطريقة الجديدة وتحديها دون تردد.