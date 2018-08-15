معرض فني خاص للترفيه عن الطواقم الطبية التي تكافح جائحة كورونا

قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة واللجنة الكورية للثقافة والفن إنهما تقيمان معرضا خاصا تحت شعار "سفر الفن لإثارة الطاقة" خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر القادم من أجل توفير فرص العلاج والراحة بواسطة الثقافة والفن إلى طواقم طبية تضحي بأنفسها من أجل مكافحة جائحة كورونا ويتم إقامة المعرض بطريقة إتاحة فن الوسائط القائم على أساس الفن المرئي من أجل تقليل خطورة الإصابة بالعدوى إلى أبعد الحدود، ومن بين معروضاته عمل فني يبلغ طوله خمسة عشر مترا.

وقد تم جمع طلبات استضافة المعرض من قبل المستشفيات المحلية المتخصصة في علاج الأوبئة حيث بدأ المعرض بمستشفى قرية الضوء التابع لجامعة جنوب جولا وستستمر في تسع مستشفيات بما في ذلك مستشفيات "سيول" و"بوسان" و"ديكو".

تشمل المعروضات سبعة أعمال فنية أنتجتها جماعة "ديستريكت디스트릭트" الكورية لإنتاج المحتويات وستة أعمال للفنان "لي إيه نام"이이남" الذي يعد من أبرز فناني الوسائط في البلاد، وتعبر أعمال جماعة ديستريكت عن معنى التحدي والتعاون للطواقم الطبية التي تصمد ولا تيأس من تداعيات الجائحة، بينما تقوم أعمال الفنان "لي" بإعادة ترجمة عدد من لوحات الرسم المشهورة في الشرق والغرب تحت شعار "الضوء المولود من جديد" باستخدام الطرق الرقمية مما يوفر الراحة والترويح للطواقم الطبية وزوار المستشفيات. في هذا الاطار قال الفنان "لي" إنه يأمل في أن تتجاوز لوحات الرسم الكلاسيكية الموضوعة في قاعات الرسم فقط المساحة عبر الضوء الرقمي لتلتقي مع الطواقم الطبية والمرضى من أجل تسليتهم. وتنوي الوزارة واللجنة دعم إقامة المعارض الخاصة لأعمال فن الوسائط عن بعد باستمرار في مختلف المستشفيات والمرافق المتخصصة في مكافحة الجائحة حتى شهر ديسمبر القادم.