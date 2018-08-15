الكوريون يفضلون قضاء الاجازات في الداخل بدلا من السفر إلى الخارج

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على الأرجح أن يتمتع سبعة من بين كل عشرة كوريين سافروا إلى الخارج العام الماضي من أجل التمتع بالإجازات الصيفية بالإقامة في فنادق فاخرة محلية خلال فترة الإجازات الصيفية لهذا العام في ظل انسداد طرق السماء بسبب تداعيات جائحة كورونا. جاء ذلك في مسح أجرته وكالة "كلوك클룩" أكبر منصات الأسفار الحرة الدولية تحت شعار "الإجازات الصيفية لهذا العام ونوايا الكوريين لاستخدام طريقة إجازة الإقامة في الفنادق الفاخرة المحلية". جاء في المسح أن ثلاثة وسبعين بالمائة من المشاركين في المسح أجابوا بأنهم سيتمتعون بقضاء الإجازات الصيفية لهذا العام من خلال الإقامة في فنادق فاخرة محلية كما قال خمسة وثلاثون بالمائة منهم إنهم ينوون التمتع بهذا النوع من الإجازات أكثر من ثلاث أو أربع مرات مما يشير إلى تزايد طلبات الكوريين الراغبين في التمتع بأوقات الفراغ الخاصة تهربا من الاتصال مع الآخرين بدلا من القيام بالرحلات إلى الخارج.

حول كيفية قضاء أيام العطلات الثلاث التي تشمل يوم العطلة المؤقتة الذي سيصادف يوم السابع عشر من هذا الشهر، قال واحد وأربعون بالمائة منهم بأنهم سيقومون برحلات محلية بينما قال أربعون بالمائة منهم إنهم لم يقرروا بعد كما قال تسعة عشر بالمائة منهم بأنهم لن يسافروا خلال هذه الفترة. في الاجابة علي سؤال مع من سيقضون أيام العطلات؟ أجاب ستة من بين عشرة كوريين بأنهم سيقضونها مع أسرهم.

يا ترى لماذا اختار الكوريون قضاء الإجازات من خلال الإقامة في فنادق فاخرة محلية عوضا عن السفر إلى الخارج؟ قال اثنان وثلاثون بالمائة منهم إن السبب في ذلك يرجع إلى الثقة بنظافة الفنادق الفاخرة، بينما قال خمسة وعشرون بالمائة منهم إنه يرجع إلى سهولة التواصل لغويا، لكن حول نقاط الضعف في الفنادق المحلية أجاب أربعة وثلاثون بالمائة منهم بنقص الجو الغريب الذي يمكن الشعور به في الخارج، بينما أجاب عشرون بالمائة منهم بنقص مختلف أنواع المناظر بما في ذلك مناظر البحار وغابات الأشجار والمناظر الليلية. كما أجاب سبعة عشر بالمائة منهم بأنهم يشتاقون إلى الراحة ذات الكفاءة السعرية العالية مثل خدمات الساونا والتدليك والتي كانوا يتمتعون بها في دول جنوب شرق آسيا وغيرها.

حول أهم معايير اختيار الفنادق المحلية لقضاء الإجازات الصيفية بين الكوريين الذين جربوا الرحلات إلى الخارج اختار ثلاثة وثمانون بالمائة منهم الكفاءة السعرية العالية والرضا النفسي بينما اختار ثمانون بالمائة منهم مستوى المأكولات والمشروبات في مطاعم الفنادق كما اختار تسعة وستون بالمائة منهم القرابة مع المعالم السياحية والأماكن الجديرة بالاستمتاع.