الحكومة الكورية تسمح بعمل الوكالات المتخصصة في التحقيقات الخاصة

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بدءا من الخامس من شهر أغسطس الحالي أصبح بإلامكان تشغيل وكالات متخصصة في التحقيقات الخاصة في البلاد لكن الحكومة تنوي التركيز على منع أعمال مخالفة للقوانين من أجل حماية المعلومات الشخصية ومنع انتهاك الحياة الشخصية كما ستسعى إلى إدخال نظام المحققين المعتمدين في المستقبل.

في هذا الصدد صرحت هيئة الشرطة المحلية أمس بأنها ستقوم بإرشاد وتفتيش الوكالات ذات الصلة في النصف الثاني من هذا العام بغية منعها من جمع وتسريب المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني ومنع انتهاك الحياة الشخصية. يرجع السبب في الخطوة إلى أن القانون المعدل "لقانون استخدام وحماية المعلومات الائتمانية" الذي كان البرلمان قد وافق عليه في أوائل هذا العام دخل حيز التنفيذ بدءا من أمس. ومع تنفيذ القانون المعدل أصبح بإمكان القيام بأنشطة ربحية من خلال استخدام اسم "محقق" في عناوين الوكالات أو المناصب الوظيفية و يمكن للمحققين الخاصيين التأكد من أماكن الأطفال والمراهقين الهاربين من بيوتهم او المفقودين ويمكنهم أيضا التأكد من جمع المعلومات المفتوحة بالنيابة والتأكد من أماكن الممتلكات المسروقة أو المفقودة والمخفية، لكن يُمنعوا من القيام بأنشطة جمع الدلائل في القضايا المدنية والجنائية والتعرف على أماكن وجود المخالفين للقوانين الذين اختفوا والتي تعتبر من أعمال التحقيق العادية كما لا يمكنهم جمع المعلومات التي تثبت الأعمال السيئة لطرف آخر من الزوجين في الدعاوي القضائية للطلاق وقراءة الدائرة التلفيزيونية المغلقة في حوادث المرور أما الشرطة فتنوي التركيز على مراجعة الإعلانات الكاذبة أو المبالغ فيها حول مؤهلات الوكالات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد أنواع الرخصات المدنية المسجلة المتعلقة بالتحقيقات المدنية بلغ الآن سبعة وعشرين نوعا في البلاد ومن ناحية أخرى تخطط الحكومة الكورية لإدخال نظام المحققين المعتمدين من أجل إيجاد فرص العمل الجديدة والحد من تداعيات أنشطة التحقيقات السلبية في الحقائق.