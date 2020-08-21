الكتيبة الكورية تقدم هدايا رمزية إلى المتضررين بتفجير مرفأ بيروت

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قدمت كتيبة "دونغ ميونغ" الكورية العاملة في إطار "اليونيفيل" عبر مسؤوليها الإعلامي الكولونيل جون جيم والإداري الرائد كيم سانيل، هدايا رمزية إلى السكان في اطار التواصل والتعاون والتضامن.

وأعربت الكتيبة عن أسفها الشديد لما أصاب لبنان جراء تفجير مرفأ بيروت، وقدمت التعازي والمواساة لعائلات الضحايا والأصدقاء الناجين، وسألت الله أن يتعافى لبنان من الصدمة والحزن ويعود إلى وضعه الطبيعي قريبا. الرحمة للضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

ولفتت الكتبية على لسان مسؤولها الإعلامي إلى أنها مستمرة بتقديم الدعم للبنان على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، حيث ما زالت تقدم المساعدات ومنها المستلزمات الطبية والمدرسية وغيرها مما يحتاجه سكان المنطقة، وستواصل مهمتها من أجل السلام والاستقرار في لبنان.

أوضحت أنها تقود المهمة في إنجاز واجباتها بموجب القرار 1701، كما تقدم مساعدات لأصدقائها اللبنانيين من خلال مشاريع مختلفة، بما في ذلك مشروع نظام تنقية المياه ومعالجة وفرز النفايات والإمدادات الطبية واللوازم التربوية، لذلك تشكر دعم الإخوة اللبنانيين لمهمتها وتعاونها معهم سوف يستمر هذا التعاون في المستقبل إن شاء الله".

كما لفتت الكتيبة إلى أن الحكومة الكورية أعلنت في السابع من الشهر الجاري أنها قررت تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة مليون دولار للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء العاصمة بيروت.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الكورية أعلنت في بيان اليوم أنها تتطلع إلى مساعدة ضحايا لبنان على استقرار حياتهم بسرعة والتعافي من الضرر.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت أن "وزارة الدفاع تخطط لتوفير إمدادات الإغاثة الطارئة، مثل الأدوية والضروريات اليومية من خلال قوات كتيبة الجيش الكوري في اليونيفيل "دونغميونغ" المتمركزة في لبنان. وستصل المساعدات في غضون أيام إلى مطار بيروت.

واشارت الكتيبة إلى أنها تتمركز في بيروت لكن تم التأكد من عدم وقوع أضرار، حيث كانت تبعد أكثر من عشرات الكيلومترات عن موقع الحادث. وستقوم بتسليم ستة آلاف مادة من المواد الضرورية اليومية مثل الأقنعة المخزنة حاليا في مستودعات الكتيبة إلى لبنان، ثم شراء أكثر من أربعة آلاف مادة من إمدادات الإغاثة مثل المؤن محليا.