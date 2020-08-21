الدكتور صلاح الجبيلي: المعرفة تغيّر الإنسان

الدكتور "صلاح الدين الجبيلي" الأستاذ في قسم اللغة العربية في جامعة "هان غوك" للدراسات الأجنبية، يتحدث في لقاء خاص مع القسم العربي عن عملية الدراسة عن بُعد في ظل وباء كورونا، حيث يصف شعوره حول التدريس هذه الفترة بالقول إنه يشبه "التسوق عبر الإنترنت"، مؤكدا على ضرورة الالتقاء بالطلاب وجها لوجه.

ويرى الدكتور صلاح إن من أهم الأحداث التي عاصرها خلال فترة وجوده في كوريا الممتدة لـ7 سنوات، مظاهرات الشموع التي أدت إلى إسقاط الرئيسة السابقة بطريقة حضارية، مشيرا إلى أن ما يعطي أهمية لكوريا ليس "سام سونغ" أو "إل جي"، وإنما المواطنون الكوريون أنفسهم، حيث إن التقدم ليس في الأجهزة التكنولوجية، وإنما في التقدم الأخلاقي.

كما يتحدث عن موضوع رسالته للدكتوراه حول الشعر القديم والشعر الحديث، ويلقي بعض أبيات من تأليف الشاعر "صلاح عبد الصبور"، بعنوان "مرثية صديق كان يضحك كثيرا"، ويقارن بين الثقافة العربية والثقافة الكورية، ويصف الثقافة الكورية بأنها استثناء عن العالم كله. ويؤكد الدكتور صلاح الجبيلي على أن المهمة الحقيقية لأستاذ الجامعة ليست فقط تعليم الطلاب، بل وأيضا توجيههم في الحياة، ويشير إلى أنه يؤمن بنظرية أن "المعرفة متعة"، ويقول إن بعض الكتب التي قرأها قد غيّرت حياته تماما، فالمعرفة تغيّر الإنسان، حتى ولو جعلته يشعر بالحزن أكثر.

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