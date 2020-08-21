تشانغبو تاريونغ /نوريت كاراك / ديه غام غوري





يحمل أغلب الناس أفكارًا سلبيةً عن الشامانية. وخلال عصر جوسون الذي سادته القيم الكونفوشية، اعتبرت الشامانية فكرًا سامًا يخدع الناس ويربكهم. وعندما وصلت الحضارة الغربية والديانة المسيحية إلى كوريا، بدأت الشامانية تتحول إلى رمز الخرافة والبدائية. ولهذا اختفى الغوت من المشهد الاجتماعي في كوريا، والغوت هو يشبه الزار في الثقافة العربية ويعد أهم المراسم في الثقافة الشامانية. لكن بعض المظاهر الشامانية ظلت باقية بفضل تحديدها كجزء مهم من التراث الثقافي غير الملموس للبلاد. وهذه الأيام، تعد الشامانية واحدةمن الديانات المحلية، ويعتبرها الكثيرون مصدر إلهام للفنون التقليدية في كوريا. وصحيح أن جزءًا كبيرًا من تقاليد الموسيقى التراثية الكورية قد استوحيت من الموسيقى الشامانية. واليوم، سوف نستمع إلى عددٍ من أغاني الغوت الشامانية من منطقة سيول وكيونغي. وأول أغانينا اليوم هي أغنية "تشانغبو تاريونغ 창부타령"، وهي أغنية كان يغنيها المهرجون الرجال الذين عُرفوا باسم "تشانغبو" أثناء الطقوس الشامانية التي كانت تقام في سيول أو مقاطعة كيونغي. وأغلب مراسم الغوت كانت تقوم على أدائها الكاهنات الشامانيات، بينما كان الرجال يتولون أمر الموسيقى. وهؤلاء الموسيقيون الرجال كانوا يُسمون "تشانغبو". و"تشانغبو كوري 창부거리" هي مراسم تقام من أجل إله التشانغبو، أي إله هؤلاء المطربين المهرجين. وكان الناس يعتقدون أن إله تشانغبو يقيهم من الحظ السيء طوال العام، ويسبغ حمايته على الكاهنات الشامانيات. وكان المطربون المتخصصون يأخذون النغمة ويغيروا الكلمات للتعبير عن عبثية الحياة، وحماس الحب، والإحباط الذي يخلفه الانفصال عن الحبيب، مما جعلها أغنية شعبية محبوبة على نطاق واسع.

تعدد كلمات أغنية "تشانغبوغوري" المهرجين من كل أنحاء البلاد والكاهنات الشامانيات اللاتي يلقين تعاويذهن لحماية الناس من الكوارث طوال العام. وفي نسخة الأغنية الشعبية، أصحبت الكلمات أكثر اعتيادية، وتناقش المشاعر المختلفة التي يشعر بها المرء خلال محطات حياته المختلفة. ولهذا يومئ الناس برؤوسهم موافقين أو يبدون دهشتهم أو تعاطفهم عندما ينتبهون إلى الكلمات. والأغنية التي سنستمع إليها الآن من أغاني كيونغي الشامانية التي كانت تؤدى أثناء مراسم تقديس الآلهة التي كان يعتقد أنها أقوى من غيرها. وربما يتختلف الإيقاع قليلًا، لكن تغير النغمة يشبه "تشانغبو تاريونغ". ومن المتوقع أنه بنهاية عصر جوسون، قامت الكاهنات الشامانيات بتعديل "تشانغبو تاريونغ" لتصبح نسخة أكثر رقيًا من الأصل لتؤدى أثناء المراسم الشامانية التي تقام في القصور الملكية. وتقول كلماتها: القصر مليء بالأتباع الأوفياء، وكل منزل قد قدم أبناءه وبناته. الإخوة في توافق تام، والعائلات سعيدة. الأصدقاء أوفياء، وسوف يستمتع الناس بأجيال من السلام والرخاء مع الملوك المقدسين.

وآخرُ أغنياتنا اليوم هي أغنية "ديه غام نوري 대감놀이"، وهي مراسم كانت تقام لآلهة ديغام. وتشير كلمة "ديغام" إلى الموظفين ذوي الرتبة العالية في عصر جوسون. لكن البعض يدعي أن مقطع "غام" في كلمة "ديه غام" يعود أصلها إلى إحدى الكلمات القديمة وهي كلمة "غوم" التي تعني إله. ولذلك فكلمة "ديه غام" في الواقع تعني "إلهًا كبيرًا"، أو "إلهًا ذا رتبة عالية". وقد ذُكر عدة عدة آلهة ديغام في أغنية "ديه غام نوري"، بما فيهم "توجو ديغ غام 터주대감" الذي يحمي البيوت، و"دودانغ ديه غام 도당대감" الذي يحمي القرى. وآلهة الديه-غام هذه تتصف بالكرم وسرعة التأثر، ولذلك فعندما يقدم لها القرويون الطعام الوفير والترفيه أثناء أداء المراسم، يغدقون عليهم بالحظ الحسن والثروات. وكان المطربون المتخصصون يقدمون هذه الأغاني والاستعراضات لإبهاج آلهة ديه-غام، حتى أصبح فرعًا من فروع الفن.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "تشانغبو تاريونغ 창부타령"، بصوت "جي يون-هوا".

- أغنية "نوريت كاراك 노랫가락"، بصوت "لي هي-وان 이희완".

- أغنية "ديه غام غوري 대감거리" غناء "كيم هييه-ران 김혜란".