تشوسو ديه يوب /كييه ميون بيونغو / إي بامي كاغي جونيه





توجد قصيدة كورية شهيرة بعنوان "هل طلعت الشمس في النافذة الشرقية؟" كتبها عالم شهير من عصر جوسون اسمه "نام غو-مان". تقول القصيدة:

"هل طلعت الشمسُ في النافذة الشرقية؟ إن طائر القنبرة يغرد

هل استيقظ راعي الغنم بعد؟

متى سوف يحرث الحقل الطويل على التلة؟".

وكان قد كتب هذه القصيدة بينما كان في منفاه في منطقة "كانغ ننغ" في سنواته الأخيرة. كان السكان يحبونه كثيرًا لأنه كان يحرص على تعليم أطفال القرية، وتشجيع الاقتصاد المحلي والصناعات المحلية الصغيرة. وتستعرض القصيدة أهمية النشاط، ليس فقط في أعمال الحقل بل في كل نواحي الحياة. ويبدو أنه يحث الناس على الانتباه لسرعة تغير العالم. لكن الكثير من الناس اليوم لا يعرفون أن هذه القصائد التي يعدونها من الأعمال الأدبية كانت تعتبر أغانٍ في الماضي. والـ"كاغوك" هي نوع من الموسيقى الغنائية التي تُغنى فيها القصائد مع خلفية عزف الأوركسترا.

تتبع الـ"كاغوك" نظمًا أكثر صرامة من الأنواع الغنائية الأخرى. فيجب أن تصاحبها ست آلات موسيقية على الأقل، مثل الـ"كومونغو"، والـ"كاياغم"، والـ"ديغم"، والـ"هيغم"، والـ"بيري"، والـ"جانغو"، ويفضل أن يصاحب العزف آلات مثل الـ"يانغم"، والـ"دانسو". وتعزف مقطوعة افتتاحية باسم "دي يو أوم 대여음" أولًا، ويتلوها المقطعان الأول والثاني من القصيدة. ثم يأتي دور وصلة موسيقية تعرف باسم "جونغ يو أوم 중여음"، وأخيرًا المقطع الرابع والأخير لختام الأغنية. وهذا هو الهيكل الأساسي للـ"كاغوك". ويتبادل المطربون والمطربات غناء كل أغنية. على سبيل المثال، قد يغني مطرب "تشوسو ديه يوب 초수대엽" أولًا، ثم تتبعه مطربة تغني الأغنية الثانية "إيسو ديوب 이수대엽". وغالبًا ما تتضمن أسماء الأغاني كلمة "سو دي يوب 수대엽" التي تدل على استخدام نمط غنائي معين. وكان المصطلح يدعى أصلًا "ساك دي يوب 삭대엽"، حيث استخدم المقطع الصيني "ساك" الذي يعني "سرعة" بدلًا من "سو". وفي أوائل عصر جوسون، كانت هناك تصنيفات للأغاني اسمها "مان ديه يوب 만대엽" و"جنغ ديه يوب 증대엽"، وكانت بطيئة للغاية. ولذلك، ففي النصف الثاني من عصر جوسون ابتُكرت الـ"ساك ديه يوب" ذات الإيقاع الأسرع. لكن حتى الـ"ساك ديه يوب" تعتبر بطيئة بمعاييرنا اليوم، مما يجعلنا نتساءل عن مدى بطء "مان ديه يوب 만대엽" و"جنغ ديه يوب 증대엽".

تنقسم مقطوعات الـ"كاغوك" إلى أغانٍ مخصصة للمطربين وأخرى للمطربات، كما تنقسم أيضًا إلى "أوجو 우조" و"كييه ميون جو 계면조"، وهي تشبه مفهوم الـ"ميجور" والـ"ماينور" في الموسيقى الغربية الحديثة. وتتمتع مقطوعات "أوجو 우조" بطابع أنيق راقٍ هادئ، بينما تصطبغ أغاني "كييه ميون جو 계면조" بلمسة رقة وشجن. وتشبه "بيونغو 평거" الـ"إيسو ديه يوب" التي ذكرنا قبل قليل أنها ثاني ما يغنى في أغنية الكاغوك التي يتبادل فيها المطربون والمطربات غناء المقاطع. ولا شك أن أغاني الـ"كاغوك" كلتها تعتبر بطيئة للغاية بالنسبة لعصرنا. ولذلك، يصعب فهم الكلمات أيضًا. لكن الإيقاع البطيء للأغنية يمنح المستمعين الوقت الكافي لتقدير جمال الصوت البشري، والتناغم الذي تصنعه مصاحبة الصوت البشري للآلة الموسيقية.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "تشوسو ديه يوب 초수대엽"، بصوت "لي دونغ-غيو 이동규".

- أغنية "كييه ميون بيونغو 계면 평거" بصوت "كيم يونغي 김영기".

- أغنية "إي بامي كاغي جونيه 이 밤이 가기 전에" أو قبل أن تنقضي هذه الليلة، غناء "جونغا 정가" بمصاحبة أنسامبل "سولجيغي 소울지기".