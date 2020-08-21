معارضة اتحاد الاطباء لقرار الحكومة الكوري حول زيادة عدد طلاب الطب

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في هذه الأيام في المجتمع الكوري تتركز العيون على خطة الحكومة حول زيادة عدد الطلاب الجدد في كلية الطب، بأكثر من 500 طالب، والانتقادات الشديدة من قبل اتحاد الأطباء.

الجَدِيرٌ بالذِّكرِ أنَّ إجمالي عدد الطلاب في كلية الطب في الجامعات الواقعة في العاصمة سيول وفي كل أنحاء البلاد، حوالي 3،058 طالبا سنويا، وهذا الرقم لم يتغير منذ عام 1989 لمدة 31 سنة، لم يزِد عددُ الطلاب في كلية الطب جاءت خطة الحكومة لمواجهة إمكانية انتشار الفيروس مثل الفيروس كورونا 19، في المستقبل، حيث ترغب كوريا في بناء سور طبي متين، كما لم يتحدد عدد الطلاب الجدد بعد، حيث من 500 طالب إلى حوالي ألف طالب بالحد الأقصى وبين الخيارين، أي إنشاء كلية طب جديدة، وزيادة عدد الطلاب الجدد، اختارت الحكومة زيادة عدد الطلاب لأنه أسهل لكن فور إعلان الحكومة أعلن اتحاد الأطباء عن بيان يعارضون فيه هذه الخطة ، كما أعلن الاتحاد عن القيام بإضراب عام في جميع المستشفيات، وتنظيم مظاهرات في الشوارع على الرغم من هذه المعارضة، تصر الحكومة على تنفيذ خطتها، نظرا لأن الحكومة ترى نقص عدد الأطباء بحلول 2030 تُقدر الحكومة بنقص حوالي 7،600 طبيب في المستقبل على أساس إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "أو إي سي دي"، تُدرج كوريا ضمن قائمة الدول المتدنية من حيث عدد الأطباء، حيث يبلغ عدد الأطباء (اثنان فاصل ثلاثة) 2،3 أطباء من كل ألف سنمة.

في الحقيقة، ألا ترى تركُّز الأطباء في بعض الأقسام ذات الطلبيات الكبيرة وذات الإمكانية في تحقيق أرباح مالية كثيرة؟ حيث يوجد عدد كبير من المراكز الطبية المتخصصة في الجلد والبشرة أو عمليات التجميل في العاصمة سيول وفي كل أنحاء البلاد بينما تعاني بعض الأقسام مثل الصدر أو العمليات الجراحية أو معالجة السرطان والأمراض الخطيرة من نقص الأطباء المتخصصين في كل مستشفى ، لذلك، تنوي الحكومة تخصيص عدد أكبر من الطلاب الجدد في قسم طب الطوارئ وقسم الطب الوقائي، وقسم الطب الأساسي.

كما ألاحظ تركُّز أفضل وأكبر المستشفيات داخل العاصمة سيول، بينما يعاني السكان في المقاطعات الإقليمية من نقص المستشفيات الكبيرة والأطباء المتخصصين لحل هذه المشكلة تنوي الحكومة توزيع الخريجين من كليات الطب، في هذه المقاطعات الإقليمية أولا ، عليه فان هناك توقعات بإعادة انتشار الفيروس بشكل ملحوظ في فصل الخريف وفصل الشتاء، مثلما لاحظناه في مطلع هذا العام، حيث من الأفضل الالتزام بالتباعد الاجتماعي في حياتنا اليومية.