ازدهار سوق عبر الانترنت اغلبية المتعاملون به من النساء

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كوريا تشتهر بالتسوق عبر الإنترنت، والتسوق على مواقع الإنترنت بالإضافة إلى ذلك كوريا تشتهر ببيع البضائع وشرائها فيما بين البائعين والمشترين بشكل مباشر على موقع الإنترنت وسط ذلك، تزداد شعبية أحد مواقع الإنترنت بشكل كبير يوما بعد يوم، مما يهدد أسواق الإنترنت القائمة، ويتميز هذا الموقع ببيع البضائع المستعملة، بدلا من البضائع الجديدة يحمل هذا الموقع اسما غريبا لكن جميلا، حيث يُسمى بـ "당근마켓"، فإن كلمة "당근"، هي "جزر" بالإضافة إلى معنى "جزر"، فإن هذه الكلمة مُخْتَصَرَة من عبارة "السوق القريبة منك".

مثلما جاء في الاسم فالبائعون والمشترون يتعاملون في البضائع مباشرة ويتميز هذا الموقع بالإضافة إلى الاسم، بأن معظم المتعاملين، هم من السيدات أي النساء، خاصة الأمهات وربات المنازل، فهن يُرِدْن بيعَ البضائع التي لا يستخدمنها في المنزل المشترون أيضا من ربات المنازل والأمهات.

تجدر الاشارة الي ان الشعب الكوري كان يفضل البضائع الجديدة، لكن الآن تغير ذلك وجاء ذلك من أجل حماية البيئة، أو الاستهلاك الأقل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد 19 حيث يعاني عدد من الأسر من انخفاض الدخل المالي أو الأرباح المالية بالإضافة إلى هذه الأسباب، نتيجة لكثرة الساعات التي نقضيها في المنزل، قد نجد عددًا من البضائع التي لا نستخدمها، مما يجعلنا نفكر في بيعها، أن مؤسس هذا الموقع، جاءته فكرة فتح سوق على الإنترنت، من خلال خبرته في أثناء عمله في إحدى الشركات، في شركته كان الموظفون يتبادلون البضائع حيث خرج من الشركة، وفتح موقعا ومنذ بدء الخدمة، تجاوز عدد زوار الموقع، حوالي 9 ملايين شخص شهريا هذا الموقع يختلف عن مواقع أسواق الإنترنت الأخرى، وهو عملية بيع وشراء البضائع بشكل مباشر، أي من خلال لقاء مباشر، عادة في المواقع الأخرى، تتم المعاملة بشكل غير مباشر، فإذا وضع البائع أية سلعة جديدة، وأعجبتني، سأرسل المبلغ عبر التحويل البنكيمن خلال الإنترنت، ثم يرسل البائع هذه السلعة إلينا في أثناء ذلك، تقع بعض المشاكل، خلافا لذلك، في موقع "당근마켓" ، يجب أن تتم المعاملة بلقاء مباشر فيما بين البائع والمشتري لذلك يستطيع كبار السنين غير المعتادين على التعامل البنكي على الإنترنت استخدام الخدمة، تتراوح فئات المستخدمين من العشرينيات حتى السبعينيات من العمر، تتنوع البضائع، من الحافلة ذات الخيمة، أو المنتجات البحرية أو الكوب حتى السكن في القرية أن المعاملة تتم فيما بين سكان نفس الإقليم أو نفس المنطقة، حيث يستطيعون اللقاء والتعامل بسهولة. لذلك يتطلع مؤسس الموقع إلى تقديم خدمة مشاركة الناس في الهواية، مثل ممارسة الرياضة أو زيارة الغابات أو تسلق الجبال عبر الموقع.