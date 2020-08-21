اكثر من 80% من الطلاب يؤيدون استخدام الكتب الالكترونية

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بعد استخدام الكتب المدرسية الإلكترونية بدلا من الكتب الورقية في المدارس تبين أن 8 تلاميذ من كل 10 سبق وأن استخدموا هذه الكتب الإلكترونية، وهم يتعاملون بإيجابية مع هذه الكتب الإلكترونية بدلا من الكتب الورقية، يُحمِّل التلاميذ الكتب الإلكترونية من موقع الإنترنت إلى الأجهزة الذكية، بينما يشير المعلمون إلى إمكانية عدم تركز الطلاب على الكتب، جاء في الاستبيان أن 81،3 بالمائة من التلاميذ بأنهم يؤيدون استخدام الكتب الإلكترونية أكثر من الكتب الورقية، من بين الطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، عبَّر التلاميذ في المدرسة الابتدائية عن أكبر تأييد، ثم جاء الطلاب في المدرسة الإعدادية ثم المدرسة الثانوية أما عامة الناس، فقد انقسمت بين مجموعة مؤيدين ومجموعة معارضين حول استخدام الكتب الرقمية، بنسبة 51،9 بالمائة و40،8 بالمائة الفرق ليس كبيرًا لكن فيما يَخُصُّ عامةَ الناس، فإنهم لم يستخدموا الكتب الإلكترونية بشكل فعلي، لذلك فإن آراء التلاميذ الذين استخدموا الكتب الإلكترونية بالفعل، تعتبر أهم كما عبر الطلاب عن رغباتهم في مزيد من وجود المحتويات التي يستطيعون تجربتها بأنفسهم من خلال الكتب الإلكترونية من ناحية أخرى، فقد جاء سبب معارضة استخدام الكتب الإلكترونية في الفصل يرجع إلى القلق من إمكانية تشتيت انتباه الطلاب، وعدم تركيزهم في الدراسة هذه هي أكبر سلبيات يجب على أية أجهزة إلكترونية تحملها كما تخاف عامة الناس من إمكانية إدمان الطلاب على استخدام مواقع الإنترنت، أو إدمانهم على ممارسة الألعاب الإلكترونية.