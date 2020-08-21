جبل بيكدو في كوريا الشمالية

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تعمل حكومة كوريا الجنوبية بجد واجتهاد لكبح جماح ارتفاع أسعار المساكن والودائع الإيجارية. في كوريا الجنوبية، يكون عقد إيجار السكن، بشكل عام، بنظام جونسيه، والذي يشير إلى أن المستأجر لا يدفع الإيجار الشهري، ولكن عليه إيداع مبلغ مالي في البنك كوديعة فقط، وهناك الإيجار الشهري المعروف باسم ول سي . على الرغم من مجموعة من السياسات الحكومية، لا يزال الكثير من الناس يبحثون عن عدد قليل جدًا من الشقق بنظام جونسيه حتى في المجمعات السكنية الكبيرة. أيضا، فإن النزاع بين أصحاب المنازل والمستأجرين يتأجج فقط حول تجديد العقود بنظام جونسيه . يجدر بنا أن نتساءل عما إذا كان هناك أي نظام إيجار سكني في الدولة الاشتراكية لكوريا الشمالية وما إذا كانت العقارات تعتبر استثمارًا جيدًا هناك، كما هو الحال في كوريا الجنوبية.





"كانغ مي – جين"، المحررة في صحيفة ديلي إن كيه:

في كوريا الجنوبية، يمكن للناس الاستثمار في الأراضي أو العقارات السكنية وامتلاكها، طالما لديهم المال. من ناحية أخرى، في الاقتصاد المخطط لكوريا الشمالية، تنتمي جميع المنازل، من حيث المبدأ، إلى الدولة. أي أن الدولة تبني البيوت بما في ذلك البيوت الزراعية وتوزعها على سكان المناطق. لكن هذا لا يعني أن شعب كوريا الشمالية لا يستطيع بناء أو تجارة العقارات. في هذه الأيام، يُقال إن العديد من الأفراد في كوريا الشمالية يتاجرون أو يمتلكون منازل بطرق مختلفة، بما في ذلك معاملات السوق.





حتى في الشمال الاشتراكي، يتم تداول المنازل وعقود الإيجار. عادةً ما يؤجر صاحب المنزل جزءًا من منزله، مثل غرفة غير مستخدمة، إلى مستأجر، وينال إيجارًا شهريًا. لهذا الغرض، يبني أصحاب المنازل أحيانًا امتدادًا لمنازلهم.





المحررة "كانغ مي – جين":

انتشر الإيجار الشهري في كوريا الشمالية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. عادة ما يؤجر أصحاب المنازل جزءًا من منازلهم ويستقبلون المستأجرين للإقامة معهم في نفس الأماكن. من السهل أن نفهم سبب وصف الإيجار الشهري في الشمال بأنه "رسوم تعايش". تختلف رسوم المعايشة وشكلها حسب المنطقة. هذا النوع من الإيجار الشهري أكثر شيوعًا في المدن منه في المناطق الزراعية.





إذن، كيف يمكن إيجار المساكن في كوريا الشمالية؟ عانت البلاد من مجاعة شديدة وصعوبات اقتصادية بين عامي 1994 و 1997، والمعروفة باسم فترة "المسيرة الشاقة"، عندما انهار نظام التقنين الحكومي. نتيجة لذلك، بدأت الأسواق الخاصة المسماة جانغ مادانغ في الظهور. ظهرت تجارة الإسكان غير الرسمية بين الأفراد، مما أدى إلى ظهور مهنة جديدة هي سمسار العقارات، الذي يتوسط في المعاملات مقابل الرسوم.





المحررة "كانغ مي – جين":

خلال الفترة الصعبة في منتصف التسعينيات، ترك العديد من الناس منازلهم للتجول من مكان إلى آخر، تاركين منازلهم فارغة. لقد عقدوا نوعًا من العقد مع أولئك الذين يحتاجون إلى منزل. على سبيل المثال، استبدلوا 5 كيلوغرامات من الأرز بمنزلهم، مثل نظام المقايضة. ظهرت معاملات الإسكان منذ أواخر التسعينيات، عندما قام أولئك الذين لم يعودوا بحاجة إلى منازل، مثل الآباء الذين عاشوا منفصلين عن أطفالهم ولكنهم أرادوا العيش معهم مرة أخرى، ببيع منازلهم. بدأ سوق الإسكان يترسخ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وظهر سماسرة العقارات. أولئك الذين أرادوا بيع منزلهم طلبوا من سمسار في منطقتهم معرفة مشترٍ محتمل، وحصل الوسيط على عمولة عند إجراء الصفقة. الترتيب مثل هذا استمر حتى يومنا هذا.





مع تزايد المعاملات الخاصة، ظهرت طبقة جديدة من الأثرياء في كوريا الشمالية لخلق فجوة بين الأغنياء والفقراء. في الشمال، الأغنياء هم في الغالب من أصحاب العملات الأجنبية وتجار جانغ مادانغ. ولكن من المعتقد على نطاق واسع أن الأشخاص الأغنياء حقًا ليسوا سوى ملاك العقارات أو الإيجار الشهري ول سي، مما يعكس ازدهار سوق العقارات في البلاد. في مدينة هيسان في مقاطعة ريانغ غانغ، حيث تم بناء العديد من الشقق الشاهقة، يُقال إن عددًا من الأثرياء يكسبون المال عن طريق تأجير عشرات الوحدات السكنية على أساس شهري. المحررة كانغ تتحدث الآن عن رسوم الإيجار الشهرية في كوريا الشمالية.





المحررة "كانغ مي – جين":

قد تختلف رسوم الإيجار، حسب المنزل. لقد بحثت في سوق الإسكان في كوريا الشمالية على مدى السنوات العشر الماضية. اكتشفت أن طالبًا جامعيًا في مدينة بيونغ سونغ الواقعة شمال شرق بيونغ يانغ، اضطر لدفع 10 دولارات شهريًا لاستئجار غرفة واحدة في منزل في عام 2017. في مدينة هايسان في العام نفسه، تكلفتها من 50 إلى 70 يوانًا أو ما بين 30 ألف ون إلى 60 ألف وون كوري شمالي. في عام 2018، ارتفع السعر إلى 110 آلاف وون إلى 130 ألف وون، أو 150 ألف وون عند تضمين الإفطار والعشاء. في عام 2019، ارتفعت الرسوم بشكل حاد إلى 120 يوانًا في المناطق الحدودية وإلى 20 دولارًا في مدينة بيونغ سونغ. في عام 2020، بلغ الإيجار الشهري أو "رسوم التعايش" في المدن الحضرية 150 ألف وون، أي ما يقرب من ضعف الـ 80 ألف وون في المناطق الزراعية.





مع حصول بعض الكوريين الشماليين على دخل من تجارة أو تأجير المساكن، يتجه السكان المحليون بشكل متزايد نحو الاستثمار في الشقق. وفقًا لمنشق عاش في بيونغ يانغ، فإن وحدة سكنية مساحتها 132 مترًا مربعًا في دونغ سونغ دونغ بوسط بيونغ يانغ كان سعرها 200 ألف دولار في أواخر عام 2018. وهي أغلى بحوالي عشر مرات مما كانت عليه قبل 15 عامًا في 2003، عندما كان السعر 25 ألف دولار. تنتشر حُمَّى العقارات من بيونغ يانغ إلى مدن رئيسية أخرى في المناطق المحلية. تتم المعاملات في العاصمة بالدولار الأمريكي، بينما يتم استخدام اليوان الصيني في تجارة الإسكان في المناطق الحدودية بين كوريا الشمالية والصين.





المحررة "كانغ مي – جين":

ارتفع سعر أحدث نوع من الشقق في بيونغ يانغ إلى 100 ألف دولار في عام 2013. وتقع أغلى الشقق في العاصمة في منطقة نهر بوتونغ والمنطقة المركزية وحي مورانبونغ ومنطقة بيونغشون. كما هو الحال في كوريا الجنوبية، فإن الشقق عالية السعر في الشمال قريبة من المرافق الثقافية مثل المكتبات ودور السينما وكذلك الجامعات والمستشفيات. تعتبر الشقة مع حوض المطبخ والشرفة وغرفتين أو أكثر منزلًا رائعًا. ويتعين أيضًا على المجمعات السكنية الجيدة تركيب المصاعد.





أدى عدم التوازن الحاد بين العرض والطلب في سوق الإسكان في كوريا الشمالية إلى حدوث تصدع في الاقتصاد المخطط وتوسيع مشاركة رأس المال الخاص بدلاً من ذلك. نما السوق أكثر، خاصة لأن النظام يستخدم الطفرة العقارية كوسيلة للتعافي الاقتصادي. يقول البعض أن أسعار المساكن ارتفعت بشكل أسرع بكثير من دخل الأسرة، لذلك يتجه السكان المحليون بشكل متزايد إلى شراء المساكن وتأجيرها. يشير البعض الآخر إلى احتمال انهيار الفقاعة في سوق العقارات في بيونغ يانغ، قائلين إنه تم تشييد عدد كبير جدًا من الشقق في العاصمة، بغض النظر عن الطلب على السكن .





أظهر سوق العقارات في كوريا الشمالية علامات تذبذب في الآونة الأخيرة، بسبب العقوبات الدولية الشديدة، مع ارتفاع عقود الإيجار الشهرية. هذا يعني أن المزيد من الناس يفضلون تأجير المنازل بدلاً من شرائها. يبدو أن سوق الإسكان في كوريا الشمالية، تمامًا مثل كوريا الجنوبية، يتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار السوق.