صدور ديوان للشاعر السوري بالكورية





شهدت كوريا مؤخرا ترجمة وصدور ديوان للشاعر السوري علي أحمد سعيد إسبر المعروف باسم "أدونيس" تحت عنوان "غربتك التي تميت يا فينيق غربتي" .

يشار إلى أن الديوان يقدم خلاصة عالم الشعر لهذا الشاعر الكبير الذي ظل يعتبر من أقوى المرشحين لجائزة نوبل للآدب خلال السنوات العشر الأخيرة.

ويضم الديوان عددا من الأشعار الممتازة التي كتبها أدونيس بحيث يمكن للقراء الكوريين لمس جهوده الكبيرة لبناء مناخ من الشعر الحر والحديث بعد التخلص من آثار القصيدة التقليدية العربية التي ظلت تسيطر على الأدب العربي حوالي ألف وخمسمائة عام.

يذكر أن أدونيس استطاع بلورة منهج جديد في الشعر العربي يقوم على توظيف اللغة على نحو فيه قدر كبير من الإبداع والتجريب تسمو على الاستخدامات التقليدية دون أن يخرج عن اللغة العربية الفصحى ومقاييسها النحوية بحيث شبهه نقاد الأدب بالشاعر الأمريكي " تي إس إيليوت" الذي غير اتجاه الشعر البريطاني الأمريكي حتى أطلق عليه اسم " إيليوت العربي".

ولد هذا الشاعر الكبير في أسرة ريفية فقيرة في غرب سوريا عام ألف وتسعمائة وثلاثين. وبالرغم من أنه لم يتلق تعليما منتظما فإنه حصل على منحة دراسية حكومية بالصدفة بحيث درس في لبنان إلى أن حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب.

بعد أن كان يشارك في الأنشطة السياسية الاجتماعية في سوريا، هاجر إلى لبنان. وعندما نشبت الحرب الأهلية خلال ثمانينات القرن الماضي، لجأ إلى باريس بفرنسا ليقيم هناك حتى الآن.

أما مترجم ديوان أدونيس إلى اللغة الكورية فهو الأستاذ الكوري المتخصص في الأدب العربي "كيم نونغ او".

والجدير بالذكر أن كيم حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي في الجامعة الأردنية. وبعد عودته إلى البلاد، قام بترجمة عدد من المؤلفات الأدبية العربية الممتازة وهو يدرّس في الجامعات الكورية.

ومن ترجمات الدكتور "كيم نونغ او" رواية " العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء” للروائية المصرية سلوى بكر ورواية "عمارة يعقوبيان" للروائي المصري علاء الأسواني.