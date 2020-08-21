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أعلن المركز الثقافي الكوري بالقاهرة أسماء الفائزين في مسابقة "الطهي الكوري بمكونات مصرية" والتي نظمها المركز عبر الإنترنت على مدار شهر كامل.

وقدم نحو ستين متسابقا في المرحلة الأولى فيديوهات لطريقة إعدادهم للأكلات الكورية المفضلة لديهم، وتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم كي يسهل مشاهدتها، وتم اختيار أفضل 5 متسابقين، للتأهل للمرحلة النهائية للمسابقة.

وفاز منهم ثلاثة متسابقين وهم سعاد السيد، ورفيدة أحمد وندا الباشتلي. وقال يانج سانغ غن مدير المركز، إن المسابقة تهدف إلى التعريف بثقافة الطعام الكوري "هانشيك" ومذاقه الفريد وفوائده الغذائية وطرق إعداده.

وأشار إلى أن مسابقة الطعام تعد من أهم الفعاليات التي ينظمها المركز سنويا ولكن بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا تم تنظيم المسابقة عن طريق الإنترنت.

وشكر يانغ جميع المتسابقين وقال: "لم تُتح لنا فرصة تذوق الطعام ولكن الفيديوهات وطريقة إعداد وتقديم الطعام كانت رائعة وفاقت التوقعات."

وخضع المتسابقون للتقييم من خلال لجنة تحكيم، بالإضافة إلى تصويت الجمهور على الإنترنت. ومن بين الأصناف الكورية التي قدمها المتسابقون طبق"الطوك بوكي أو كعك الأرز الحار" وهو من أشهر الوجبات الخفيفة الشعبية في كوريا.

في مسابقة هذا العام التي جرت عبر الإنترنت شارك عدد من المصريين المقيمين في مختلف أرجاء مصر بالمقارنة مع المسابقات السابقة التي نظمت خارج الشبكة الإنترنت بحيث قدموا مختلف الأطعمة التي تعكس خصائص مناطقهم.

قالت المشاركة ندا الباشتلي من مدينة الإسكندرية الواقعة في شمال مصر إنه لو أقيمت المسابقة في القاهرة لما أقبلت على المشاركة فيها ولكنها استطاعت المشاركة لأنها أقيمت عبر الإنترنت.

وأضافت أنها صنعت طبق "طوك بوكي بالسرطان الطازج من أجل التأكيد على خصائص المنطقة البحرية التي تقيم فيها. أما صاحب الجائزة الكبرى لهذه المسابقة فهي "سعاد السيد" التي شاركت بطبق "طوك بوكي باستخدام معكرونة الراميون المحلي".

الجدير بالذكر أنها مقيمة في مدينة بورت سعيد الواقعة على الساحل الشرقي في مصر حيث تدير قناة خاصة للطعام الكوري عبر اليوتيوب من أجل تقديم مختلف طرق طهي الطعام الكوري.

يقال إن حوالي 26 ألف شخص شاركوا في اختيار الأطباق الممتازة ضمن هذه المسابقة، بينما بلغ عدد مشاهدات الفيديوهات للأطباق المشاركة حوالي 4 آلاف مشاهدة بحيث أحرزت المسابقة نتائج أفضل من حيث كفاءة الإعلام بالمقارنة مع المسابقات خارج الشبكة.

من ناحية أخرى، ينوي المركز الثقافي الكوري في القاهرة إقامة معرض للأكل الحلال عبر الإنترنت في شهر أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام بمشاركة عدد من الشركات الكورية للمنتجات الغذائية التي ترغب في دخول السوق المصرية من أجل ترجمة شعبية الطعام الكوري إلى تعزيز دخولها في السوق المصرية.





ⓒ KOREAN CULTURE & INFORMATION SERVICE