اختيار جامعة دونغ اوي الكورية لتنفيذ مشروع تدريبي في الأردن

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صرح مركز التعاون الدولي في جامعة دونغ اوي الكورية بأن المركز اختير مؤخرا كجهة منفذة لمشروع تعزيز الكفاءة في تدريب الفنون المهنية القائمة على أساس الأسواق في ثلاث جامعات أردنية هي جامعات: البلقاء التطبيقية، وإربد والكرك.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي ستة ملايين دولار ومن المتوقع أن يستمر هذا المشروع على مدار خمسين شهرا من شهر أغسطس الحالي إلى شهر سبتمبر عام ألفين وأربعة وعشرين.

ويستهدف المشروع تحسين بيئة تدريب الفنون المهنية وتطوير المناهج التعليمية في سبع تخصصات وهي: السيارات والهندسة المعمارية واللحام وتوزيع الأنابيب والالكترونيات والتصميم الجرافيكي ، وهندسة الأسنان ، والأزياء والتريكو في الجامعات الثلاث.

كما سيقدم الاستشارات للطلاب الأردنيين حول المهن المستقبلية ويساعدهم على تطوير الكفاءة المهنية. وبالمناسبة قال الأستاذ أن يونغ شيك في الجامعة الكورية إن الجامعة تنفذ حاليا مشروعا لدعم التعليم الابتدائي ومشروعا آخر للتدريب التقني التخصصي في الأردن.

وأضاف أن الاختيار الجديد سيمكن الجامعة الكورية من المساهمة في التطوير الصناعي الأردني من خلال تحسين المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية.