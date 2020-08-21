الذكرى الثالثة لِبَدءِ نظام الالتماسات الشعبية على موقع مكتب الرئاسة على الإنترنت

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بمناسبة مرور 3 أعوام على بدء نظام الالتماسات الشعبية على موقع الرئاسة على الإنترنت، أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن تقديره لمشاركة المواطنين الفعالة في ذلك النظام بآرائهم الخاصة.

وقد تم إطلاق نظام الالتماسات الشعبية يوم التاسع عشر من شهر أغسطس عام 2017، بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه.

وبموجب هذا النظام، يتوجب على مكتب الرئاسة الكورية الإجابة على التماس في غضون 30 يوما من تجاوز عدد مؤيديه 200 ألف شخص.

وقال الرئيس "مون" في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي إن الحكومة بذلت كل ما في وسعها للاستجابة لأصوات الشعب، التزاما بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن تستجيب الحكومة إذا طلب الشعب.

وأضاف أنه على الرغم من وجود بعض القضايا التي لم تتمكن الحكومة من الرد عليها فإن عملية طرح مختلِف القضايا ومناقشتها بحد ذاتها تكتسب أهمية كبيرة.

وأكد الرئيس أن نظام الالتماسات الشعبية قد تم إطلاقه من أجل التواصل مع جماهير الشعب في بداية الأمر، لكنه في حقيقة الأمر أسهم في أن ندرك أن الأشياء التي لم تول الحكومة اهتماما بها كانت ذات قيمة مهمة في حياة عامة الشعب.

وقال إن بعض الناس لم يكن راضيا عن إجابات الحكومة للالتماسات ، لكنه أضاف أن نظام الالتماسات الشعبية سيكون قوة لإحداث التغيير إذا اعتزنا به بعياية.

وكشف مكتب الرئاسة عن تقرير حول الإحصاءات المتعلقة بالالتماسات الشعبية منذ انطلاق النظام وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الزائرين لموقع الالتماسات الشعبية بلغ حوالي 300 مليون شخص خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن إجمالي عدد الالتماسات المطروحة بلغ حوالي 870 ألفا ، وإجمالي عدد تأييدها بلغ 150 مليون صوت.

وقام مكتب الرئاسة بالرد على 178 التماسا من بين 189 التماسا حصل كل منها على تأييد أكثر من 200 ألف صوت.

وتصدرت القضايا المتعلقة بالإصلاحات السياسية قائمة الالتماسات الشعبية، وتلتها القضايا ذات الصلة بحقوق الانسان، والمساواة بين الجنسين، والصحة والرفاهية، والبيئة الآمنة، والشؤون الدبلوماسية والوحدوية والدفاعية.

وكان لنظام الالتماسات الشعبية تأثيرات إيجابية ، حيث عزز المناقشات الاجتماعية في مسير تنفيذ السياسات والتشريعات، لكنه في الوقت نفسه كان له تأثيرات سلبية بشأن تضليل الرأي العام، وهو ما قد يعيق المناقشات الهادئة والدقيقة.