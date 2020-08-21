طالب في المرحلة الاعدادية يقدم عريضة لمكتب الرئاسة الكورية

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مع تزايد القلق من الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والحرارة اللاهبة غير العادية، تم رفع عريضة على موقع مكتب الرئاسة الكورية على الإنترنت تؤكد على ضرورة رسم السياسات الخاصة للتعامل مع أزمة المناخ وتشدد العريضة على ضرورة مناقشة سبل التعامل مع الأزمة على صعيد الحكومة الكورية إلى جانب الجهود الفردية قال المتقدم بالعريضة الذي قدم نفسه على أنه طالب في المرحلة الإعدادية إن البلاد تشهد عددا من الكوارث الطبيعية هذه الأيام، بما في ذلك موسم الأمطار الغزيرة الطويل والحرارة المرتفعة خلال هذا الصيف إلى جانب تفشي فيروس كورونا المستجد رغم أنه ليس كارثة طبيعية.

كما ذكر أنه يعتقد أن هذه الكوارث الطبيعية لا تحدث لمجرد سوء الحظ، مضيفا أنه عندما درس أزمة المناخ في المدرسة، سمع أن سكان المناطق المحاذية للبحار قد تتعرض قراهم ومناطقهم وبيوتهم إلى الغرق نتيجة ذوبان الجليد القطبي. كما رفع صوته شاكيا: لماذا يجب على الطلاب المعاصرين تحمل المسؤولية عن تداعيات أزمة المناخ التي صنعها الكبار؟ قال أيضا إن الكثير من أفراد الشعب الكوري باتواالآن يعرفون أن ارتفاع مستوى المياه في البحار نتيجة لذوبان الجليد القطبي سببه أزمة المناخ، مؤكدا على أن الأزمة لا تسبب في ارتفاع مستوى المياه في البحار فقط بل أشار أيضا إلى أن ذوبان الجليد قد يتسبب في عودة الفيروسات القديمة إلى الحياة بعد أن كانت تنام في حالة تجمّد طويلة في الجليد مما قد يخلق أضرارا أكبر من جائحة كورونا وذكر هذا الطالب في عريضته أنه مهما حاول الأفراد ، فلن يكون في وُسعهم منع ارتفاع معدل درجات الحرارة في الختام دعا الحكومة إلى رسم السياسات الرامية إلى تخفيض الغازات الدفيئة المنبعثة من المصانع الكورية في أسرع وقت ممكن.

وألاحظ أن مزيدا من الكوريين يدركون خطورة تغير المناخ وأهمية الحفاظ على البيئة. فمثلا، في السابع عشر من الشهر الماضي عقد عدد من الشباب في جماعة "العمل الطارئ للمناخ" مؤتمرا صحفيا في ساحة "كوانغ هوا مون" دعوا فيه إلى تبني وثيقة خضراء جديدة للتغلب على أزمة المناخ وحثوا الحكومة والمعنيين بالشأن البيئي على إدراج تخفيض الغازات الدفيئة إلى النصف واختيار الحيادية الكربونية والتخلص من محطات توليد الكهرباء بالفحم، وعدم استخدام قاطرات الاحتراق الداخلي من ناحية أخرى يشير الخبراء إلى أن السبب الرئيسي في هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد هذا الصيف يرجع إلى تداعيات تغير المناخ والمناخ غير العادي في شمال شرق آسيا.

مع ارتفاع الخسائر الناتجة عن الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في مختلف أنحاء البلاد جرى إطلاق"هاشتاغ " # لا تهطل هذه الأمطار نتيجة لموسم الأمطار الغزيرة، بل نتيجة لأزمة المناخ" على مواقع التواصل الاجتماعي.