شركة اس كي تقدم خدمة بالذكاء الاصطناعي لرعاية كبار السن المقيمين وحدهم

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صرحت شركة إس كي تليكوم الكورية مؤخرا بأنه عندما بدأ المسنون المقيمون بمفردهم في استخدام خدمة الرعاية عن طريق الذكاء الاصطناعي، زادت كمية مكالماتهم الهاتفية ونطاق أنشطتهم قد قامت الشركة بتقديم هذه الخدمة باستخدام مكبرات الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة آلاف ومائتي مسن مقيمين بمفردهم بدءا من شهر أبريل من العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تقدم الحوار العاطفي والموسيقى والأخبار الجديدة إلى هؤلاء المسنين إضافة إلى توفير الحياة المريحة المرتبطة بأجهزة إنترنت الأشياء للمنازل بعد أن بدأ المسنون في استخدام هذه الخدمة، زاد معدل نقاط الشعور بالكفاءة الذاتية بينهم من اثنتين فاصل ست نقاط إلى ثلاث فاصل واحد نقطة وتماشيا مع زيادة شعورهم بالكفاءة الذاتية زادت كمية مكالماتهم الهاتفية واستخدام البيانات أيضا.

تبين أن المسنين المقيمين بمفردهم الذين بلغ معدل نقاط شعورهم بالكفاءة الذاتية أقل من واحد فاصل ست نقاط بلغ عدد مكالماتهم الهاتفية مائة وسبعا وثمانين مكالمة بينما بلغ معدل كميات استخدام البيانات بينهم أربعمائة وثمانية وسبعين ميغابايت لكن بالنسبة للمسنين الذين بلغ معدل نقاط الشعور بالكفاءاة الذاتية وصل معدل مكالماتهم الهاتفية إلى ثلاثمائة وأربعين مكالمة بينما بلغ معدل البيانات التي استخدموها تسعمائة وأربعة وعشرين ميغابايت، كما تبين أن معدل نطاق أنشطتهم زاد من سبعة فاصل ثمانية كيلومتر إلى ثلاثة عشر كيلومترا عندما بدؤوا في استخدام خدمة الرعاية عن طريق الذكاء الاصطناعي.

شرحت الشركة الكورية أنها كشفت عن عناصر خارجية للخدمة تسهم في التغير العاطفي لهؤلاء المسنين بحيث انخفض الشعور بالاكتئاب والوحدة بينما ارتفع الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة عندما اتصلوا بأفراد أسرهم أكثر من ثلاث مرات شهريا، وخرجوا من بيوتهم أكثر من مرة أسبوعيا وتمتعوا بالحوار مع أكثر من ستة أصدقاء.

في هذا السياق قالت الشركة إنها ستستمر في إيلاء الدعم والاهتمام لتحسين جودة حياة المسنين المقيمين بمفردهم في المستقبل أيضا باستخدام تقنية الجيل الخامس من المعلومات والاتصالات.