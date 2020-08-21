اكتر من 90% من الموظفين الكوريين يوافقون علي نظام ارتداء الملابس الذاتية

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مع تواصل المناخ الرطب الناتج عن موسم الأمطار الغزيرة القياسي وحرارة الصيف اللاهبة مباشرة يدور جدل كبير بين الموظفين الكوريين حول موضوع الملابس الذاتية بعد أن أثار ظهور النائبة " ليو هو جونغ류호정" التابعة لحزب العدالة المعارض في مقر البرلمان في الرابع من هذا الشهر وهي ترتدي فستانا قرنفلي اللون، اهتماما وجدلا واسعا، فزاد ذلك وَتِيرَة الجدل الدائر أصلا حول آداب المظهر الخارجي والملابس للموظفين في كوريا وتجاوزا لملابس العمل الصيفية أو "كول بيز"쿨비즈 المتمثلة في عدم ارتداء ربطة العنق، تسمح بعض المؤسسات العامة والشركات الكبيرة بارتداء البنطلون القصير، مما يدل على أن ملابس العمل أصبح الآن فيها قدرا كبيرا من الحرية مقارنة مع أي وقت مضى.

مؤخرا جرى مسح على أربعمائة وواحد موظف وموظفة كورية للتعرف على أفكارهم حول نظام ارتداء الملابس الذاتية قد وافق على هذا النظام سبعة وتسعون بالمائة من المشاركين في المسح بينما اعترض عليه ثلاثة بالمائة منهم حول أسباب الموافقة، أجاب واحد وخمسون بالمائة منهم بأنه يُرسي ثقافة الشركات المرنة، بينما أجاب واحد وأربعون بالمائة منهم بأنه يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل كما أجاب ثلاثة بالمائة منهم بأنه يعزز الصحة الشخصية فيما أجاب اثنان بالمائة منهم بأنه يسهم في توفير تكاليف التبريد والتدفئة.

حول أنواع ملابس العمل غير المسموح بها اختار مائة وخمسة وتسعون شخصا السراويل الضيقة بينما اختار مائة وستة وثمانون ملابس الرياضة، كما اختار مائة وتسعة وعشرون شخصا السترات بلا أكمام واختار مائة وثمانية عشر شخصا القبعات الخاصة بكرة البيسبول بينما أجاب سبعة وسبعون شخصا بنطلونات الجينز الممزقة. ولكن قال ستة وسبعون شخصا بأنه يمكن للموظفين ارتداء أي نوع من الملابس هكذا فإن معنى الملابس الذاتية قد يختلف من شخص إلى آخر، مما قد يُحدث مشكلة في بعض الأحيان فمثلا يشعر أحد المدراء في شركة مالية بالمضايقة هذه الأيام لأنه يخشى أن يوصف بمتحفظ إذا أعرب عن عدم الرضا عن الموظفين الذين يعملون معه وهم يرتدون سراويل قصيرة.

وقال: "أعتقد أن الملابس الذاتية عبارة عن تي شيرت ذي ياقة وبنطلون قطن، مضيفا إن ارتداء السراويل القصيرة التي تظهر الأرجل ذات الشعر الكثيف تصرف غير مهذب حقا وذكر مسؤول في قسم شؤون الموظفين في شركة مالية أخرى أن ثقافة التحفظ لا تزال قائمة في الكثير من الشركات ونصح الموظفين العاديين بارتداء بدلة رسمية دون رباط عنق فقط إذا لم يرغبوا في تردد أسماؤهم على ألسنة الآخرين، لقد طلبت الكثير من الشركات رسميا أو ضمنيا من موظفيها الالتزام بارتداء الملابس المناسبة للوقت والمكان حتى ولو كانت لهم الحرية فيما يلبسون تحت اسم نظام الملابس الذاتية.

الجدير بالذكر ان شركة لوتيه القابضة التي بدأت في تنفيذ النظام في الأول من الشهر الماضي طلبت من موظفيها ارتداء الملابس المريحة والمناسبة للوقت والمكان والظرف كما ألغى بنك أوري نظام الزي الموحد الرسمي في شهر يونيو الماضي وطبق نظام الملابس الذاتية على جميع موظفيه لكن نصحهم بارتداء ملابس أنيقة ومرتبة ومناسبة للتعامل مع العملاء.