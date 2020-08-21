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مع الاستهلاك اليومي للمواد البلاستيكية قد يستغرق الأمر حوالي 50 عامًا لتتحلل تلك النفايات بشكل طبيعي بعد الاستخدام وحاليًا تصل كمية النفايات البلاستيكية المتولدة سنويًا في جميع أنحاء العالم إلى 300 مليون طن يمثل البلاستيك نسبة 10% من إجمالي النفايات المتولدة في العالم ومع ذلك، فإن معظم المواد البلاستيكية لها بنية كيميائية لاتستطيع الميكروبات تحللها لذلك زادت فترة التحلل البيولوجي بشكل كبير على سبيل المثال ،يستغرق كوب الستايروفوم 50 عامًا ،وتستغرق الحفاضات التي تستخدم لمرة واحدة 450 عامًا ،ويستغرق خط الصيد 600 عام للتحلل البيولوجي، مع ذلك إن كمية البلاستيك التي يمكن إعادة تدويرها صغيرة جدًا ففي نهاية المطاف تتراكم النفايات البلاستيكية في المدينة وتتراكم الزجاجات البلاستيكية على الأنهار والشواطئ وتطف وحزم بلاستيكية ضخمة في البحر.

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية فإن موسم الأمطار الذي بدأ في 24 يونيو في المنطقة الوسطى، استمر أكثر من 50 يومًا لأول مرة على الإطلاق فهناك اتجاه لزيادة عدد المواطنين الذين يحاولون البدء حتى في إجراءات صغيرة لحماية البيئة حيث تم تحليل أن موسم الأمطار الطويل المصحوب بأمطار غزيرة يرجع إلى الطقس غير العادي الناتج عن الاحتباس الحراري وأحد هذه الجهود لحماية البيئةهو حركة "صفر نفايات"(Zero waste) لتقليل النفايات باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو تقليل العبوات يشير مُصطلح "صفر نفايات" إلى فلسفة تُشجع على إعادة تصميم دورات حياة الموارد بحيث يتم إعادة استخدام جميع المنتجات وفي الآونة الأخيرة يتم تحميل مقالات وصور تشرح كيفية ممارسة"Zero Waste"إلى مجتمعات مختلفة عبر الإنترنت.

وكانت هناك عشرات الآلاف من المنشورات باستخدام هاشتاغ "صفر نفايات" على خدمات الشبكات الاجتماعية (SNS) مثل انستقرام وتتم مشاركة الصور التي تظهر كيفية التسوق دون استخدام البلاستيك ،وإعادة تدوير حاويات التغليف، واستخدام فرشاة الأسنان المصنوعة من الخيزران وأجهزة التنظيف الطبيعية بشكل فعال على مواقع الانترنت.

من الجيد شراء منتجات صديقة للبيئة ،لكن الرأي القائل بأن تقليل الاستهلاك أكثر أهمية من أي شيء آخر لتحقيق "صفرنفايات" في نهاية المطاف يكتسب أيضًا التعاطف بين المستهلكين في الواقع مع استمرار الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا -19 لفترات طويلة أصبح "تداول السلع المستعملة" مؤخرًا اتجاهًا جديدًا للاستهلاك في كوريا في حالتي مثلا عندما أجد منتجًا أحتاج إليه أقوم أولاً بالبحث عنه في موقع تداول السلع المستعملة بدلا من تفضي لشراء الجديدة ذلك من أجل أن تكون جهود المستهلكين الأفراد فعالة ،يجب إعطاء الأولوية للسياسات النشطة على مستوى الحكومة والشركات.

وفقًا للاستطلاع الوطني للوعي البيئي الذي أجراه مؤخرًا معهد التقييم والسياسة البيئية الكوري (KEI)،قال 77.1٪ من المستجوبين، "إذا بذلت الشركات المزيد من الجهود للاستجابة لتغيرالمناخ فأناعلى استعداد للمحاولة أيضًا".

من ناحية أخرى ،أكد مسؤول في منظمة "غرينبيس" البيئية وهي إحدى أشهر المنظمات العالمية الناشطة في مجال حماية البيئة والحفاظ على مقومات حياتنا ،"لوقف أزمة المناخ المقبلة ،هناك حاجة إلى سياسات بيئية أكثر صرامة وقابلة للتنفيذ" ،وأضاف: "على الحكومة أن تعلن إعلان الطوارئ بشأن أزمة المناخ في أسرع وقت ممكن ،وأن تضع خطة طويلة الأجل لوقف أزمة المناخ".

وتجدر الإشارة إلى أن اتجاه "صفرنفايات" يؤدي إلى إحداث تغييرات جديدة في منظور رواد الأعمال والمنتجين حيث في كوريا مثلا تعد خدمات التوصيل أكثر نشاطً امن البلدان الأخرى ،ولذا فإن استخدام البلاستيك يتزايد تدريجيًا ،لذلك تنشغل كل شركة بإعداد تدابير للامتناع عن استخدام البلاستيك بشكل عشوائي في حالة المقاهي الشهيرة ذات الامتياز التجاري يتزايد عدد المتاجر التي تستخدم المصاصة الورقية فيها تدريجياً ،وتشارك الشركات المتخصصة في التوصيل في تحسين البيئة من خلال تقديم خصومات للعملاءالذين لايستخدمون الحاويات البلاستيكية.

وبدأ الكثير من الناس ينضمون إلى الحركة لحماية البيئة من خلال تقليل استخدام العناصر التي تستخدم لمرة واحدة على غرار القشة البلاستيكية ،أو استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام عند التسوق بدلا من استخدام الأكياس البلاستيكية.

يقال إن تحلل المواد البلاستيكية والمستهلكات التي نستخدمهاعادة يستغرق 50 عامًا على الأقل.ولكن ،هناك أيضًا آراء مفادها أن الأرض لن تكون قادرة على تحمل هذه البيئة بعد مرورعشرسنوات. لذا فإن "صفرنفايات" ( Zerowaste) هوأسلوب حياة نحتاج جميعًا للانضمام إليه من أجل مستقبل مستدام.