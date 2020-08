ⓒ YG Entertainment

تزداد شعبية فرقة البوب الكورية للفتيات "بلاك بينك" يومًا بعد يوم حيث تجاوز عدد مشتركي قناة "بلاك بينك" عدد مشتركي قناة مغني الراب" إيم ين يم" ،واحتلت المرتبة الرابعة بين قنوات الفنانين من حيث عدد المشتركين.

ووفقا لقول وكالة "وايجي إنترتينمنت" للترفيه التي تدير أعمال الفرقة ،فإن عدد المشتركين في قناة الفرقة الرسميةعلى اليوتيوب تجاوز 44 مليونا لتصبح قناة الفرقة رابع أكثر قنوات الفنانين من حيث عدد المشتركين على مستوى العالم وفقًا لذلك احتلت فرقة "بلاكبينك" المرتبة الرابعة في عدد مشتركيYouTube في جميع أنحاء العالم بعدJustin BieberوDJ MarshmallowوEddieSheeran،وهي الأعلى بين فنانات في جميع أنحاء العالم وفرق وفنانين الكيبوب(K-pop).

تجدر الإشارة إلى أن فرقة "بلاك بينك" التي ظهرت لأولم رة في عام 2016 أظهرت تأثيرًا قويًا علىYouTubeوأثبتت نفسها باسم"ملكة يوتيوب" حيث ازداد عدد مشتركي قناة "بلاك بينك" 100 ألف شخص يوميا بعد أن كشفت الفرقة عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة "هاو يولايك ذات" (How You Like That). سجل الفيديو الموسيقي لهذه الأغنية “How You Like That” عددًا مذهلاً من المشاهدات حيث بلغ 86.3 مليون مشاهدة في اليوم الأول من إصدارها وأصبح أكثرفيديو موسيقي مشاهدة خلال 24 ساعة على يوتيوب.

ومع ترسيخ مكانة فرقةBlack PinkعلىYouTube،زاد أيضًا وجودها بين الفنانين العالميين في هذا الصدد تجاوز عدد مشتركي قناة "بلاكبينك" عدد مشتركي قناة مغنية البوب العالمية "أرياناغراندي" في يوم 24 يوليو الماضي لترتفع إلى المركزالخامس. وهذا جعلها فرقة عالمية لها أكبرعدد من المشتركين على يوتيوب بين الفنانات في العالم.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز تمت حقيقه في غضون 4 سنوات بعد ظهورBlack Pinkلأول مرة في كوريا وحوالي سنة و6 أشهر بعد تقدمها إلى الولايات المتحدة أثبتت فرقةBlack Pink أن التأثيرالعالمي للمجموعة وقاعدتها العامة واسعان ،متجاوزة عدد مشتركي قناة مغني عالمي"إيم ين يم"علىYouTube.

من المقررأن تطرح الفرقة أغنية جديدة بالتعاون مع مغنية البوب الأمريكية "سيلينا غوميز" في يوم 28 من هذا الشهر وأن تعرض ألبومها الجديد في يوم 2 أكتوبر. تم إطلاق الملصق الثاني للتعاون الحصري بين فرقة بلاك بينك ونجمة البوب سيليناجوميز في مايو الماضي حققت فرقة بلاك بينك أفضل أداء بين مجموعات فتيات البوب الكوري على الرسم البياني الرئيسي للبيلبورد بالولايات المتحدة" Hot 100" مع أغنية بعنوان "Sour Candy"، وهي أغنية تعاونية مع نجمة البوب العالمية "ليدي غاغا" .لذا فإن مانوع السجل الجديد الذي ستحققه أغنية التعاون مع سيليناغوميزأمر متوقع للغاية.