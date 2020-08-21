ارتفاع صادرات الايس كريم في كوريا مع انخفاض الاستهلاك المحلي

ⓒ Getty Images Bank

في العام الماضي بلغ تصدير الآيس كريم في كوريا أعلى مستوياته على الإطلاق مما جذب الانتباه إلى ما إذا كان يمكن أن يصبح "اختراقا" في السوق المحلية الراكدة بحسب الإحصائيات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية سجلت صادرات الآيسكريم رقما قياسيا في العام الماضي حيث بلغت صادرات كوريا من الآيس كريم 54.18 مليون دولار، وبلغت كميات صادراتها أكثر من 16 ألف طن.

وبلغت صادرات الآيسكريم في النصف الأول من العام الجاري 34.7 مليون دولار بزيادة 7.38٪ عن 32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي واعتمادًا على الأداء في النصف الثاني من هذا العام يمكننا أن نتوقع رؤية أكبرالصادرات مرة أخرى هذا العام ومن حيث الدول الخاضعة لتصديرالآيسكريم ،كانت الولايات المتحدة في الصدارة ،وتليها الصين وفيتنام وكندا والفلبين من ناحية أخرى تشهد المبيعات في سوق الآيسكريم المحلي انخفاضًا بشكل مستمر بسبب انتشارالمشروبات في المقاهي مثل "آيس أمريكانو" وانخفاض عدد الأطفال.

في الواقع يمكننا أن نرى أشخاصًا يسيرون في الشوارع يشربون القهوة الباردة هذه الأيام أكثر من الأشخاص الذين يحملون الآيسكريم إذا نظرنا اإلى حجم البحث في موقع Naver أكبر بوابة إنترنت في كوريا الجنوبية ،فقد وجد أن عمليات البحث عن المشروبات المثلجة تجاوزت الآيسكريم في هذا الصيف هذا يدل على أن ذوق المستهلكين قد تحول إلى آيس أمريكانو بدلاً من الآيسكريم.

في ظل هذه الظروف تَقبل صناعة الآيسكريم بشكل مشجع أن الصادرات تتزايد كل عام وفي صناعة الآيسكريم ،تعتبر شركة lotte للحلويات (lotteConfectionery) وشركة Binggrae، وهما من أفضل اثنين في سوق الآيسكريم ،رائدة في تصديرالآيسكريم في هذا الصدد قال مسؤول في شركة lotte للحلويات" إن الشركة تسعى جاهدة لتوسيع نطاق شركاء تجاريين جدد منذ بداية هذا العام فزادت صادرات الآيسكريم في النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي" أما شركة Binggrae، فهي تستهدف بنشاط السوق الأمريكية بمنتجها الرائد "ميرونا" قال بثلج مستطيل الشكل بنكهة الشمام وعلى وجه الخصوص ،في عام 2016، قامت الشركة بتأمين سوق من خلال إطلاق آيسكريم باسم "Merona" في قناة توزيع كبيرة" كوستكو" لها شبكة سلسلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك تُباع Merona حاليًا في متاجر Costco في جميع أنحاء الولايات المتحدة.