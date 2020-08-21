اضاءة برج نامسان في سيول بالوان علم لبنان

الدكتور صلاح الجبيلي: المعرفة تغيّر الإنسان
2020-08-21
#بانوراما الأخبار الكورية l 2020-08-20
شاركت بلدية سيول في صفوف المُعَزِّين في ضحايا التفجير الأخير في مرفأ بيروت من خلال تنظيم مراسم خاصة للإضاءة في برج نامسان الذي يمثل معلما مهما في مدينة سيول.
وقامت البلدية بإضاءة جسم البرج باستخدام ثلاثة ألوان رئيسية في العلم اللبناني وهي الأحمر والأخضر والأبيض على مدار ساعتين بدءا في الساعة السابعة مساء جاءت هذه المراسم استجابة لطلب السفارة اللبنانية في سيول من البلدية المشاركة في أعمال التعازي مع الضحايا إضافة إلى برج نامسان شارك في هذا النوع من المراسم عدد من المعالم الرئيسية في مختلف الدول بما في ذلك مقر بلدية لوس أنجليس في أمريكا والأهرامات في مصر وبرج بتروناس في ماليزيا وبرج خليفة في الإمارات بهذه المناسبة قال "سو جونغ هيوب" القائم بأعمال عمدة سيول إنه ينقل مشاعر الأسف إلى الشعب اللبناني ومواطني بيروت الذين أصيبوا بجروح عميقة بسبب الحادث المأساوي وأعرب عن أمنياته ألا يتكرر مثل هذا الحادث ويتم حماية السلام والأمن لكل البشر في مختلف أنحاء العالم.
2020-08-21
2020-08-21
2020-08-21
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