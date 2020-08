ⓒ Big Hit Entertainment

من المتوقع أن تشارك فرقة "بي تي إس " الغنائية في المشروع الفني الدولي " دو إيت do it أو "افعل ذلك" من أجل تجاوز نطاق الموسيقى، وصرح مركز "سوبينتاين" للفن في العاصمة البريطانية لندن والذي ينفذ هذا المشروع بأن الفرقة الكورية أدرجت في قائمة المشاركين في المشروع.

الجدير بالذكر ان مشروع دوإيت عبارة عن مشروع فني دولي يتقاسم فيه الفنانون مذكرات الشروح حول طرق إبداعهم مع المشاهدين لكي يعيدوا ترجمة الأعمال الفنية بالطرق الخاصة بهم والمخرج الفني العالمي "هانس أوليهي أوبليست한스울리히오브리스트" الذي احتل المركز الأول في قائمة أقوى مئة شخص نفوذا في دائرة فن الرسم العالمية التي أعدتها المجلة البريطانية المتخصصة في فن الرسم "آرت ريفيو"بدأ في تنفيذ المشروع بالتعاون مع فناني "كريستيان غبولتانسكي"و"بيترانغ لافيه" في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين.

منذ ذلك الحين وعلى مدار سبعة وعشرين عاما شارك في المشروع أكثر من أربعمائة فنان بارز في مختلف أنحاء البلاد ،في هذا العام الذي يتم فيه التقيد بإقامة المعارض خارج الإنترنت تم إيجاد مشروع فني آخر يمكن قراءته في أي مكان بالتعاون مع غوغل آرت آند كولتشور. يتم تقاسم مذكرات الشروح تحت الشعار الثانوي "around the world" أو السفر حول العالم عبر صفحة مع غوغل آرتآندكولتشور على الإنترنت وفي مشروع Do it تتحدث بي تي إس عن أهمية الترابط الذي يتجاوز الحدود" وتتطابق رسالتهم مع كلمة ألقتها بعنوان " كلّم نفسك" في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر من عام ألفين وثمانية عشر، ومعنى مشروع معرض فن الرسم الحديث الدولي "CONNECT, BTS". في هذا السياق قالت الفرقة إننا نربط نقطة بأخرى ونوصل خطوطا لنرسم وجها وبعد تجاوز الوقت والمساحة تصبح أنت وأنا "نحن" ، مؤكدة على أن مستقبلنا عبارة عن لوحة رسم جميلة.

الجدير بالذكر أن مشروع "Do it" يعد الثاني في التعاون بين الفرقة ومركز سوبينتاين서펜타인 ففي أوائل هذا العام شارك المركز في مشروع "CONNECT, BTS" الذي نفذ في خمس مدن عالمية وهي مدن "لندن" البريطانية و"برلين" الألمانية و"بوينس آيرس" الأرجنتينية و"نيويورك"الأمريكية و"سيول" الكورية اعتمادا على فلسفة موسيقى بي تي إس من ناحية أخرى سيشارك في مشروع Do it لهذا العام عدد من الفنانين العالميين إلى جانب الفرقة ويمكن لأي شخص فهم مذكرات الشروح التي يكشف عنها الفنانون وإعادة ترجمتها بشكل حر اعتمادا على طرقهم الخاصة.