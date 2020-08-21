ختام حملة مائة عام من قاموس اللغة الكورية

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اختتمت في السابع من هذا الشهر حملة مائة عام من قاموس اللغة الكورية وإعادة كتابته التي نفذتها صحيفة جوسون اليومية بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجمع اللغة الكورية ومؤسسة الحروف الكورية وشركة هانكول للكومبيوتر بمناسبة مرور مائة عام على إنشائها وتستهدف هذه الحملة إلى جمع الكلمات الكورية غير المعروفة كثيرا وغير المسجلة في قواميس اللغة الكورية القائمة وبلغ عدد الكلمات الجديدة المسجلة على موقع الحملة عبر الإنترنت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي إثنتين وعشرين ألفا وستمائة وثلاثا وثمانين كلمة إذا تم جمع كل الكلمات الواردة بالبريد أو عبر الفاكس وفي الكتب والقواميس التي ألفها كبار العلماء المتخصصين في اللغة الكورية، سيبلغ عددها مائة ألف كلمة.

ومن بين الكلمات الكورية الجديدة المسجلة على موقع القاموس عبر الإنترنت ستة آلاف ومائتان وثمان وأربعين كلمة واردة من مقاطعة جنوب كيونغ سانغ وأربعة آلاف وثمانمائة وإثنتان وستون كلمة واردة من مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وألفان وخمسمائة وتسع كلمات من مقاطعة جنوب جولا حسب الموضوعات عشرة آلاف وثمانمائة وإحدى وثلاثون كلمة تتعلق باللعب والحياة اليومية، وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسا وثمانون كلمة تتعلق بالصوت والحركة والشكل، وألفا وستمائة وخمس وثمانون كلمة تتعلق بالإعراب عن العواطف.

قال كيم مي هيونغ رئيس اتحاد ثقافة اللغة الكورية الذي كرس كل الجهود لتنفيذ الحملة في العشرة أشهر الماضية إن عدد أولئك الذين سجلوا خمسمائة كلمة عبر الإنترنت بلغ أربعة أشخاص وهم السيد هيونإيم جونغ현임종 في مدينة جيجو الذي سجل ألفا وخمسمائة وثماني عشرة كلمة، والسيد كيم يونغ سو김영수 في مدينة جين هيه الذي سجل تسعمائة وأربعا وأربعين كلمة، والسيدة لي يونغ ران 이영란في مدينة كانغرنغ التي سجلت ثمانمائة وثمانين كلمة، والسيد جو إيل هيونغ 조일형 في مدينة دانغ جين الذي سجل سبعمائة وأربعين كلمة.

وأضاف أن هؤلاء لم يسجلوا الكلمات دفعةً واحدة بل سجلوها من حين إلى آخر كلما تبادرت إلى أذهانهم، مشيرا إلى أن ذلك تعبير عن قوة الإنترنت وقال إنه تم استخدام لوحة المنشورات الخاصة للحملة بشكل فعال من أجل تسجيل الكلمات عليها كلما تبادرت إلى الأذهان كما تم استخدام فوائد الدولة القوية في تقنية المعلومات والمتمثلة في اتصال أغلبية أفراد الشعب بالإنترنت بالهواتف المحمولة وأكد على أن الأمر ساهم كثيرا في جمع الكثير من الكلمات الكورية التي لم يتم البحث فيها حتى الآن.

كما قال مدير الاتحاد "كيم هيونغ جو" إنه يشكر خاصة للسيدة "سين يونغ تشيه" المقيمة في مدينة يانغ جو بمقاطعة كيونغ كي وشرح أن هذه السيدة سجلت كلمة لم تعرفها ولهذا فقد اتصل بها هاتفيا للاستفسار عنها فإذا بها أرسلت ملفا صوتيا إليه من خلال تسجيل أصوات ثلاث مسنات في فئة الثمانينات من الأعمار في المنطقة. وكما قال إن السيد "كيم دونغ بيل김동필" المقيم في جزيرة جيجو أرسل ألفا وثلاثمائة وثمانين كلمة ونص بالطرود البريدية المتجزئة بثلاث مرات.

قال كيم إنه أحسَّ بشعور قوي خلال تنفيذ الحملة بأن كلمات الكورية كثيرة قد تختفي إذا لم نسرع إلى تسجيلها الآن. وتأكد أيضا من اختفاء اللهجات للجيل من أولئك الذين لم يتلقوا تعليما رسميا. أشار إلى أن المشكلة لا تكمن في اختفاء الكلمات فقط وبل أيضا في اختفاء النصوص والثقافات الأصلية في المناطق الكورية المتنوعة مضيفا أنه من حسن الحظ بقاء كبار المسنين الذين يعرفونها على قيد الحياة.

وقال كيم هيونغ جو إن حوالي سعبين خبيرا وسبعين ممثلا لمختلف المناطق يشاركون حاليا في بحث وتدقيق حوالي مائة ألف كلمة جمعها أفراد الشعب عبر الإنترنت وخارجه. وأضاف أن الاتحاد ينوي إصدار قاموس جديد للغة الكورية بعد المراجعة الأخيرة من طرف مجمع اللغة الكورية.