이태선: 정말 안 데려다줘도 돼?

فعلا لا بأس حتى لو لم أصطحبك؟

김시은: 응.

لا بأس.

이태선: 차비 줄게

سأعطيك أجرة السيارة إذا.

김시은: 됐다. 내도 돈 있다. 개않다.

لا بأس. أنا أيضا لدي نقود. لا بأس

애태선: 그럼… 잘 가.

حسنا. مع السلامة.





شرح التعبير

التعبيرُ سهل جدا ومكون من كلمتين مألوفتين وهما 잘 بمعنى جيدا و가 بمعنى اذهب، من الفعل "가다" بمعنى يذهب ولكنها جاءت بصيغة الأمرِ وأسلوب التباسط في الحوار

ومعنى التعبير "صحَبَتُكّ السلامة" ويقال في نهاية أي لقاء بين شخصين بينهما علاقة مقربة. والنسخة المهذبة أو الأكثر تهذيبا التي تُستخدم مع الأشخاص الأكبر عمرا أو غير المقربين جدا من المتحدث هي 들어가세요أو 안녕히 가세요





شرح الأمثلة

도착하면 연락 줘! 잘 가~

اتصل بي عندما تصل! إلى اللقاء~

المثال التالي لموقف بين شخصين أحدهما أصغر من الأخر في العمر فيتغير أسلوب الوداع في نهاية اللقاءِ وفقا للشخص المستمع.

잘 가~

네 안녕히 가세요!

مع السلامة!

نعم! صَحَبَتُكَ السلامة!

لا يوجد اختلاف يذكر في اللغة العربية ولكن باللغة الكورية كان الاختلاف واضحا!



