ⓒ HANTEO CHART

سنتعرف على شركة "هان تو غلوبال Hanteo Global" التي تقوم بتتبع مبيعات الموسيقى وتخلق قيمة جديدة بناء على البيانات الكبيرة بشأن الكي بوب.





مديرها التنفيذي "كواك يونغ هو":

شركة "هان تو غلوبال 한터글로벌" هي متعقبة مبيعات الموسيقى الوحيدة في العالم التي تحتوي على بيانات ضخمة عن الكي بوب. في هذه اللحظة بالذات، يتم جمع البيانات حول مبيعات ألبومات الكي بوب في جميع أنحاء العالم تلقائيا. استنادا إلى البيانات المجمّعة، أعلنا عن "مخطط هان تو"، وهو مخطط تتبع مبيعات الألبومات الموسيقية. كوريا هي سادس أكبر سوق للموسيقى على مستوى العالم، وتليها السوق سريعة النمو في الصين. عشاق الكي بوب المتحمسون حريصون على شراء ألبومات نجومهم المفضلين أو مشاهدة البث المباشر وتنزيل موسيقاهم. تُعرف نوادي معجبي نجوم الكي بوب بأنها أقوى الجماهير شعبية في العالم. مع نمو سوق الكي بوب العالمية، اعتقدنا أنه من الضروري حصر وتحليل البيانات ذات الصلة بدقة لتوسيع السوق بشكل أكبر. من خلال بيانات مبيعات كي بوب المحلية والخارجية، يمكننا معرفة احتياجات عشاق الكي بوب في جميع أنحاء العالم، وجمع البيانات الضخمة. نحن نبذل جهودا متواصلة من أجل التوسع العالمي للكي بوب.





"مخطط هان تو Hanteo Chart" هو مخطط الموسيقى الكوري الوحيد الذي يلخص مبيعات الألبومات والموسيقى في الوقت الفعلي. ولهذا الغرض، يستخدم نظام الحساب والبيانات التي تم جمعها منذ حوالي 25 عاما. وقد ظل السيد "كواك"، الذي أصبح مديرا تنفيذيا لشركة "هان تو غلوبال" في النصف الثاني من عام 2016، يسعى إلى تطوير "مخطط هان تو" ليصبح مخططا موسيقيا موثوقا به بين فناني الكي بوب ومحبيه في جميع أنحاء العالم.





مديرها التنفيذي "كواك يونغ هو":

كل شيء كان يمثل تحديا. لم أكن خبيرا في الموسيقى، لذلك قررت مقابلة أكبر عدد ممكن من الأشخاص من قطاعات مختلفة، وظللت أعقد بالفعل ثلاثة أو أربعة اجتماعات في اليوم. أعتقد أنني التقيت بحوالي 4000 شخص جديد منذ أن دخلت صناعة الموسيقى. لقد عملت بجد لتحديد اتجاه العمل وإعادة ضبطه، إذا لزم الأمر. وقد كسبنا بالفعل ثقة المعجبين العالميين بالكي بوب. بينما تعتمد شركات الخرائط الموسيقية الأخرى في الغالب على بيانات الوسائط الاجتماعية، فإننا نحلل البيانات الخاصة بكلٍ من منتجي ومستهلكي الألبومات والملفات الصوتية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع البوابات الإلكترونية ووسائل البث. هذه هي أكبر نقاط قوتنا. بناء على خبرتنا، طورنا طرقا لمساعدة الفنانين على النمو بسرعة في المرحلة الأولية، بالإضافة إلى منصة لتحليل البيانات الضخمة حول الموسيقى، ونحن مستمرون في تطويرها.





قبل شراء ألبومات الكي بوب، يتأكد العديد من عشاق الموسيقى في كل من كوريا وخارجها من أن بيانات مشترياتهم تنعكس في "مخطط هان تو"، وهو ما يدل على أن المعجبين لديهم ثقة كبيرة في هذا المخطط. وقد أصبح تطبيق "هان تو غلوبال" المسمى "هوزفان Whosfan" موضوعا آخر مثيرا للاهتمام في سوق الكي بوب، حيث تم إطلاق هذا التطبيق في العام الماضي، وهو مصمم للسماح لعشاق الكي بوب العالميين بالتواصل مع بعضهم البعض والاستمتاع بالخدمات المتنوعة التي يوفرها "مخطط هان تو"، بما في ذلك الأخبار والموسيقى ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية وتأكيد شراء الألبومات.





مديرها التنفيذي "كواك يونغ هو":

يقول الكثير من الناس إنه عند التفكير في كوريا، فإن الكي بوب هو أول ما يتبادر إلى أذهانهم. تظهر بياناتنا أن شعبية الكي بوب وصلت إلى ذروتها. لكن اللعبة الحقيقية ستبدأ الآن. حتى الآن، لم تكن هناك حاجة إلى تجميع بيانات دقيقة عن الكي بوب للتنبؤ بالطلب، لأن الاستهلاك المحلي كان كافيا لتحقيق الربح. لكن الوضع مختلف الآن، حيث أصبحت السوق العالمية أكبر بكثير من السوق المحلية. نحن نتواصل مع عشاق الكي بوب في جميع أنحاء العالم. يخبرنا الكثير من المعجبين عما يريدون من فناني الكي بوب أو وكالاتهم. للحفاظ على سوق الكي بوب الدولية وتوسيعها، فإن استراتيجيات التسويق السابقة ليست كافية. من الضروري قراءة الاتجاهات بدقة مع توافر بيانات دقيقة وتقديم المحتويات التي يريدها معجبو الكي بوب حقا. ولتحقيق هذه الغاية، نحن نستعد لتنفيذ عدة مشروعات.





بالإضافة إلى" مخطط هان تو" وتطبيق "هوزفان"، فإن "هان تو غلوبال" لديها تقنيتها الخاصة بجمع وتحليل البيانات الضخمة ذات الصلة بالكي بوب، للشركات الأخرى أيضا. توفر الشركة خدمات متنوعة مثل "هان تو نيوز"، وهو موقع إخباري على الإنترنت مخصص للكي بوب، بثلاث لغات مختلفة، هي: الكورية والإنجليزية والإسبانية.





ⓒ HANTEO CHART

مديرها التنفيذي "كواك يونغ هو":

في الوقت الحاضر، يمكن الوصول إلى "هان تو نيوز" من قبل المستخدمين في 19 ألفا و862 مدينة في 215 دولة. استنادا إلى البيانات الضخمة لدى شركة هان تو، أصبحت الشركة متخصصة في تسجيل وتعزيز إنجازات فناني الكي بوب. كما تعلمون، فإن القصص الإخبارية الكاذبة منتشرة هذه الأيام. وقد يتأذى المعجبون من تلك القصص المزيفة، ويسألوننا غالبا عن الأخبار الصحيحة. وبهدف توفير المعلومات الصحيحة لمحبي الكي بوب، نستخدم الصحافة الآلية أو الصحافة الخوارزمية، حيث يتم إنتاج القصص الإخبارية بواسطة برامج الكمبيوتر.





تخلق شركة "هان تو غلوبال" قيمة جديدة بناء على البيانات الضخمة ذات الصلة بالكي بوب. وقد اكتسبت إمكاناتُها وتقنياتها اعترافا محليا ودوليا. ففي مسابقة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في يونيو، حصلت الشركة على الجائزة الكبرى، متفوقة على حوالي 100 شركة منافسة. وقبل خمسة أيام فقط من ذلك الحدث، فازت أيضا بالجائزة الكبرى للشركات الناشئة الذكية في مجال الذكاء، التي تقدمها جمعية أنظمة المعلومات الذكية الكورية. وهذا يعني أن "هان تو غلوبال" فازت بجائزتين كبيرتين على التوالي في غضون أسبوع واحد. والآن، تفكر الشركة في استخدام البيانات الضخمة ذات الصلة بالكي بوب، في مختلف القطاعات الأخرى.





مديرها التنفيذي "كواك يونغ هو":

وفقا للبيانات فيما بين 2010 و2020، نمت سوق موسيقى الكي بوب باضطراد سنويا. في الواقع، يتمتع الكي بوب بشعبية منقطعة النظير في جميع أنحاء العالم. توقع العديد من الخبراء أن صناعة الموسيقى سوف تتقلص. ولكن على العكس من ذلك، نمت سوق الكي بوب بشكل كبير، وهي حالة نادرة جدا يصعب العثور عليها في أي جزء من العالم. وبالتالي فليس من المستغرب أن تُبدِي الشركات الأجنبية اهتماما كبيرا بنا. إنهم مندهشون من مكانة الكي بوب وسمعتها في سوق الموسيقى العالمية. هدفنا هو إنشاء ثقافة كي بوب عالمية، حيث ينمو فيها فنانو الكي بوب والمعجبون في جميع أنحاء العالم معا. استنادا إلى البيانات الضخمة، سنصبح روادا للثقافة الكورية التي من شأنها أن تجعل الجميع سعداء.





شركة "هان تو غلوبال" ستستمر في الكشف عن محتويات وخدمات عالية الجودة تُرضي فناني كي بوب والمعجبين العالميين على حدٍ سواء. ونأمل أن تأخذ الشركة زمام المبادرة في توسيع القاعدة العالمية للكي بوب والثقافة الكورية.