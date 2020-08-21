



تغني فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية مع مغنية الآيدولز الأمريكية "سيلينا غوميز" في ألبومها المنفرد الجديد الذي سيتم إصداره يوم الجمعة القادم الموافق ليوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تتعاون فيها فرقة "بلاك بينك" مع مغنيات أجنبيات شهيرات في أداء أغنيات مشتركة، بعد أن تعاونت مع البريطانية "دوا ليبا" عام 2018، والأمريكية "ليدي غاغا" في أوائل هذا العام.

وتخطط "بلاك بينك" لإصدار ألبومها الكامل الأول يوم الثاني من شهر أكتوبر القادم.