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جيسو عضوة "بلاك بينك" تمثل في مسلسل درامي جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-26

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

تم اختيار الفنانة "جيسو" عضوة فرقة "بلاك بينك" لتمثيل دور رائد في مسلسل درامي جديد .

وستقوم الممثلة "كيم هيه يون" التي قامت بدور البطولة  في المسلسل الدرامي المشهور "قلعة السماء" عام 2018 ، بدور البطولة في المسلسل الجديد مع الفنانة "جيسو".

ومن المتوقع أن يشارك الممثل "جونغ هيه إين" في المسلسل الجديد بتمثيل دور البطل.

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