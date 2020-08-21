الدكتور صلاح الجبيلي: المعرفة تغيّر الإنسان
2020-08-21
#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-26
تم اختيار الفنانة "جيسو" عضوة فرقة "بلاك بينك" لتمثيل دور رائد في مسلسل درامي جديد .
وستقوم الممثلة "كيم هيه يون" التي قامت بدور البطولة في المسلسل الدرامي المشهور "قلعة السماء" عام 2018 ، بدور البطولة في المسلسل الجديد مع الفنانة "جيسو".
ومن المتوقع أن يشارك الممثل "جونغ هيه إين" في المسلسل الجديد بتمثيل دور البطل.
2020-08-21
2020-08-21
2020-08-21
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