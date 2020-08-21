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أجلت المغنية "هيون آه" إصدار ألبومها المنفرد الجديد بعنوان "فتاة طيبة" بسبب حالتها الصحية السيئة.

وكان من المقرر أن يتم إصدار هذا الألبوم اليوم، لكنها قامت بتأجيله بسبب تعرضها لعارض صحي أثناء التحضير للألبوم.

وكانت "هيون آه" قد كشفت في العام الماضي عن أنها كانت تعاني من الاكتئاب والرُّهاب، بالإضافة إلى الإغماء.