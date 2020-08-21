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أغنية "بي تي إس" الجديدة تتصدر قوائم "آي تيونز" على مستوى العالم

#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-26

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Entertainment

تصدرت الأغنية الجديدة لفرقة "بي تي إس" بعنوان "ديناميت" قوائم "آي تيونز" في 104 دول في العالم ، بعد أن تم الكشف عنها يوم الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.

كما تصدرت الأغنية التي تم أداؤها باللغة الإنجليزية القوائم الموسيقية الكورية فور إصدارها.

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