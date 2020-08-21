الدكتور صلاح الجبيلي: المعرفة تغيّر الإنسان
2020-08-21
#أخبار الساحة الفنية l 2020-08-26
تصدرت الأغنية الجديدة لفرقة "بي تي إس" بعنوان "ديناميت" قوائم "آي تيونز" في 104 دول في العالم ، بعد أن تم الكشف عنها يوم الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.
كما تصدرت الأغنية التي تم أداؤها باللغة الإنجليزية القوائم الموسيقية الكورية فور إصدارها.
2020-08-21
2020-08-21
2020-08-21
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