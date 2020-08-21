ⓒ A team Entertainment

بث المركز الثقافي الكوري على قناته على اليوتيوب فيديو كليب لفرقة "في أو في" الشبابية الكورية ، وذلك في باكورة التعاون بين المركز والفرقة التي تم إنشاؤها عام 2015 وتتكون من 7 أعضاء.

وهنأ أعضاء الفرقة في الفيديو محبي الثقافة الكورية في مصر بالذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية. كما وجهوا رسالة تضامن ودعم لمن يحاربون فيروس كورونا.

ويمكن مشاهدة الفيديو على العنوان التالي:

https://youtu.be/3ZUEMs6hONQ