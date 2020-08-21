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أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" عن شكره الجزيل لفرقة "بي تي إس" بعد طرح أغنيتها الإنجليزية الجديدة "ديناميت" التي نالت إعجابا كبيرا على مستوى العالم، خاصة أنها تشجع الناس على ارتداء الكمامات وتذكرهم بأهمية أقنعة الوجه والاهتمام بالصحة في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس منظمة الصحة العالمية على تويتر، حيث قال : "شكرا لكم جميعا أعضاء فرقة بي تي إس على أغنية ديناميت التي شجعت الناس وذكرتهم بأهمية ارتداء أقنعة الوجه إلى جانب الاعتناء بصحتنا ورفاهيتنا خلال أزمة تفشي مرض كورونا.

والجدير بالذكر أن فرقة "بي تي إس" قد أطلقت أغنية "ديناميت" يوم الحادي والعشرين من أغسطس الجاري باللغة الإنجليزية، وأن فيديو كليب هذه الأغنية قد حقق 52 مليون مشاهدة في 11 ساعة فقط بعد نشره على اليوتيوب.