الإمارات تولي اهتمامها بالتقنية الزراعية الكورية لتحقيق أمنها الغذائي

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وسط تفاقم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم ، تزداد أهمية الأمن الغذائي، حيث تسبّبت جائحة كورونا في عدم الاستقرار في الشبكة العالمية لتجارة المواد الغذائية.

ولم تكن الإمارات العربية المتحدة في مأمن من مثل هذه المشكلة، لأنها تستورد حوالي 80% من المواد الغذائية و90% من المنتجات الزراعية اللازمة من الخارج.

وضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لتحقيق أمنها الغذائي ، تولي الحكومة الإماراتية اهتمامها بالتقنية الزراعية الكورية الحديثة التي يمكن تطبيقها على الزراعة في المناطق الصحراوية.

وقال "عبد الله الكعبي" الذي يعمل في مجال تجارة الأغذية في دولة الإمارات إن تباطؤ الأنشطة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قد تسبب في عدم الاستقرار في شبكة استيراد المواد الغذائية في الإمارات، خاصة الخضراوات الطازجة، لكنه أضاف أنه استطاع أن يجد حلا لهذه المشكلة في التقنية الكورية الخاصة بالزراعة داخل الحاويات.

الجدير بالذكر أن تقنية الزراعة داخل الحاويات أساسها الزراعة المائية مع التحكم التلقائي في درجة الحرارة والرطوبة. فعلى سبيل المثال، يصل حجم إنتاج الخس لحاوية واحدة إلى حوالي 3 أطنان سنويا، ويبلغ حجم استهلاك الماء 10% فقط من طريقة الزراعة التقليدية في الأراضي.

ومن جانبها، قالت مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوترا" يوم الثلاثاء الماضي إنها تدعم الشركات الناشئة الكورية المتخصصة في الزراعة الذكية في تصدير تقنيتها إلى إمارة أبوظبي.

وقامت وزيرة الدولة للأمن الغذائي في الإمارات "مريم المهيري" يوم الاثنين الماضي بزيارة تفقدية لمزرعة مائية للخس تديرها شركة كورية في أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم طرح الخس الذي تمت زراعته داخل الحاويات في أبوظبي بالتقنية الكورية للزراعة المائية في السوق الإماراتية في شهر سبتمبر القادم.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد نجحت في زراعة الأرز في الأراضي الصحراوية في الربيع الماضي باستخدام التقنية التي قدمتها هيئة التنمية الريفية الكورية .

وقد تمت زراعة نوع من الأرز الكوري في منطقة الشارقة بالإمارات في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث تم أول حصاد لهذا الأرز في أوائل شهر مايو الماضي.