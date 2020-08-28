كوريا ومصر تبحثان إنشاء فرع للجامعة التكنولوجية الكورية في العاصمة الإدارية

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قام السفير الكوري الجديد لدى القاهرة "هونغ جين ووك" بزيارة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري "خالد عبد الغفار" في مكتبه يوم الأحد الماضي وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي أثناء اللقاء، تم تناول البحث مقترح إنشاء فرع للجامعة التكنولوجية الكورية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وتوفير منح قصيرة الأجل والتدريب لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

وناقش الجانبان تنظيم زيارات السفير الكوري "هونغ" للجامعات الأهلية الدولية الجديدة للتعاون بين هذه الجامعات والجامعات الكورية، وكلية التكنولوجيا المصرية الكورية بجامعة بني سويف التكنولوجية، والمركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية بوزارة التعليم العالي.

واتفق الجانبان على آلية عمل لتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والقطاع الطبي من خلال تبادل الخبرات بين سيول والقاهرة.

كما اتفقا على تشجيع البحوث المشتركة في مجالات التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات، حيث أكد الوزير "عبد الغفار" حرص مصرعلى دعم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية.

ولفت الوزير إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، خاصة بعد إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الكورية في بني سويف، ووصف هذا المشروع التعليمي الضخم بأنه أحد النماذج المثمرة للتعاون بين كوريا الجنوبية ومصر.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية خاصة في مجال التكنولوجيا، وتبادل الخبرات خاصة في الفترة الراهنة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على العالم.

ومن جانبه، أشاد السفير الكوري بالتطور الذي تشهده العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية ، مؤكدا أن كوريا تتطلع نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين