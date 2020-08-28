كوريا والأردن تبحثان أوجه التعاون الثقافي بينهما

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بحث السفير الكوري لدى الأردن "لي جيه وان" مع وزير الثقافة الأردني الدكتور "باسم الطويسي" أوجه التعاون الثقافي بين سيول وعمان في دعم إنشاء مراكز لتدريب الفنون والصناعات الثقافية في المحافظات الأردنية، وتبادل الخبرات في مجال حماية التراث الثقافي والإعلام والمعلوماتية.

واستعرض الوزير الأردني الدكتور "الطويسي" المشاريع الثقافية التي تقوم بها الوزارة، والمشاريع المتبادلة بين البلدين، داعيا إلى تطوير الاتفاقات السابقة بما يعود على البلدين بالنفع وتعزيز أواصر الصداقة، مؤكدا متانة العلاقات بين الأردن وكوريا الجنوبية.

وأشار الى مشروع "مدن الفنون والإبداع" في المحافظات والفئات المستهدفة، مؤكدا أن وزارة الثقافة الأردنية تسعى من خلاله الى الاهتمام بالموهوبين من الشباب وتعميم تدريب الفنون المختلفة.

ولفت إلى تجربة الوزارة في إنشاء عدد من مراكز الفنون في إربد والزرقاء ومعان والكرك، كمنصات لتعليم الفنون ونشر الوعي الثقافي وتلبية حاجات الشباب.

وأشار الدكتور "الطويسي" إلى أن الوزارة، وضمن استجاباتها للتحولات الراهنة، انتقلت لاستخدام الأدوات الرقمية في الثقافة، وتحديدا خلال أزمة جائحة كورونا التي مكّنت من تعميم الثقافة والفنون على قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية.

وأكد على مساعي الوزارة في تطوير الفنون خارج نطاق العملية التعليمية ودمج الشباب في المشهد الثقافي وتشجيعهم في مختلف المجالات الفنية.

وتطرق الى عدد من مشروعات الوزارة، منها مبادراتها لحماية وتوثيق التراث الثقافي غير المادي كجزء من الذاكرة الإنسانية، لافتاً إلى إعداد قاعدة بيانات عن التراث غير المادي في الأردن، وتحديثها في ضوء المستجدات والمسوحات الجديدة.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري "لي جيه وان" على العلاقات الطيبة بين البلدين، والتعاون الثقافي، لافتا إلى البرامج المتبادلة في الدراسات السياسية والاقتصادية.

وأعرب عن تقديره للشعب الأردني الذي وصفه بـ" المضياف"، وحب الكوريين لزيارة الأردن لمناخها المناسب واهتمامهم باللغة العربية، مشيرا إلى أن عدداً من المنتجين الكوريين للأفلام السينمائية يقصدون الأردن لعمل أفلام تتناسب مع الطبيعة الجميلة.

وأشار السفير "لي" إلى أن كوريا الجنوبية قدمت عددا من الأحداث الفنية في الأردن لفرق كورية شهيرة من خلال الأسبوع الكوري الثقافي والفني في الأردن والذي اشتمل على عرض أفلام وغناء ومعارض فنية.

واقترح السفير الكوري توقيع مذكرة تفاهم من شأنها تعميق التعاون في العلاقات الثقافية بين البلدين في الفنون والتكنولوجيا، داعيا، في الوقت ذاته، إلى تطوير أوجه التعاون في المجالات الثقافية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم الثقافة الإنسانية.