سباق رئاسي أمريكي بين ترامب وبايدن

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أعلن الحزب الجمهووي الأمريكي رسميا ترشيح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتولي فترة رئاسية ثانية، وذلك في التجمع الحزبي الذي عقد يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري، فيما أعلن الحزب الديمقراطي ترشيح "جو بايدن" النائب السابق للرئيس "باراك أوباما" للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري يوم الثالث من شهر نوفمبر القادم.

ومن المتوقع أن يكون لنتائج هذه الانتخابات تأثير كبير على العالم وكوريا الجنوبية، حيث يختلف اتجاه السياسات التي ينتمي إليه المرشحان "ترامب" و"بايدن" اختلافا تاما في جميع المجالات، باستثناء الحمائية التجارية والسياسات المتشددة تجاه الصين.

وأكد الحزب الجمهوري أنه سيحافظ على سياساته الحالية دون أي تغيير.

وفي هذا السياق، كشف "ترامب" عن السياسات التي سينتهجها في حالة إعادة انتخابه لتولى ولاية ثانية، أهمها الحفاظ على السياسات الانعزالية الجديدة المبنية على المبدأ الأساسي الذي يتمثل في "أمريكا أولا"، وتعزيز الحمائية التجارية ، وخلق وظائف جديدة.

وفيما يخص السياسات الدبلوماسية التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الولايات المتحدة ، أكد "ترامب" على ضرورة وقف حروب لا نهاية لها وإعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم، وعدالة تقاسم التكاليف الدفاعية مع الدول الحليفة.

أما السياسات الدبلوماسية والأمنية للمرشح الديمقراطي "بايدن" فتتركز على التخلى عن مبدأ "أمريكا أولا" وإصلاح القيادة الأمريكية من خلال إعادة التنشيط الدبلوماسي وإعادة بناء التحالف.

ويخطط "بايدن" لإعادة انضمام الولايات المتحدة إلى عضوية منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للتغيرات المناخية اللتين قرر الرئيس "ترامب" الانسحاب منهما ، وذلك على اعتبار أن هذا الانسحاب قد تسبب في ضعف النفوذ الأمريكي في المجتمع الدولي.

والشيء المثير للانتباه هو الاختلاف في سياسات المرشحين تجاه الدول الحليفة للولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس "ترامب" على ضرورة تقاسم التكاليف الدفاعية بشكل عادل بين الولايات المتحدة والدول الحليفة، بما فيها دول حلف الناتو وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، هو ما تسبب في زيادة حصة كوريا الجنوبية من التكاليف اللازمة لتمركز القوات الأمريكية فيها.

والشيء الأسوأ من ذلك هو أن الولايات المتحدة تظل تفرض ضغوطا على كوريا الجنوبية لزيادة حصتها من التكالييف الدفاعية.

أما المرشح الديمقراطي "بايدن" فانتقد سياسات "ترامب" التي أهملت الدول الحليفة وتسببت في انخفاض ثقة المجتمع الدولي بالولايات المتحدة، وأكد على أهمية إعادة هذه الثقة والتعاون الدولي متعدد الأطراف لحل القضايا العالمية.

وإذا تم انتخاب "ترامب" لتولى رئاسة ثانية، فمن المتوقع أن تتعرض كوريا الجنوبية لضغوط أكثر بشأن تقاسم التكاليف الدفاعية، حيث يرى المراقبون أن هناك احتمال أن يصبح تخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية حقيقة.