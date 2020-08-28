الذكرى الثامنة والعشرون على إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية والصين

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صادف يومُ الاثنين الماضي الذكرى الثامنة والعشرين على إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية والصين.

ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، تطورت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ في شتَّى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تضاعف حجم التجارة بينهما بـ40 مرة مقارنة مع مستواه السابق.

وكان وزير الخارجية الكوري "لي سانغ أوك" ونظيره الصيني "تشين جي تشون" قد أصدرا بيانا مشتركا خاصا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس عام 1992 في بكين.

وقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية، حافظ البلدان على علاقات عدائية لفترة طويلة، ويرجع السبب في ذلك إلى مشاركة الصين في الحرب الأهلية الكورية التي اندلعت عام 1950، لدعم كوريا الشمالية.

وبعد انتهاء الحرب الكورية عام 1953، كانت العلاقات بين سيول وبكين متوقفة تماما، ولكن بدأت العلاقات تشهد تحسنا تدريجيا في أعوام السبعينيات من القرن الماضي من خلال التجارة غير المباشرة عن طريق دول ثالثة.

وقد حدثتْ انفراجة للعلاقات بين البلدين بشكل مفاجئ، حيث جرى لقاء بين مسؤوليهما الحكوميين لأول مرة لبحث القضايا المتعلقة بهبوط طارئ لطائرة مدنية صينية مختطفة في كوريا الجنوبية في شهر مايو عام 1983، وهو ما أدى إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين بشكل تدريجي.

وكانت الرياضة هي التي أتاحت الفرصة للبلدين لتنمية العلاقات الثنائية، حيث قامت الصين بإرسال فريق رياضي كبير الحجم إلى كل من دورة الألعاب الآسيوية لعام 1986، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1988 اللتين أقيمتا في عاصمة كوريا الجنوبية سيول.

وبالمقابل، شاركت كوريا الجنوبية في دورة بكين للألعاب الآسيوية التي أقيمت في بكين عام 1990، بفريق رياضي كبير الحجم أيضا.

واتفقت كوريا الجنوبية والصين عام 1990 على تبادل إنشاء مكتب تمثيل تجاري لهما يعمل على جزء من الأعمال القنصلية في كل من سيول وبكين، مما مهد الطريق لإقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992.

ومنذ ذلك الحين، تطورت علاقات التعاون والتبادل بين سيول وبكين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية، حيث تضاعف حجم التجارة بينهما 38 مرة خلال السنوات الـ28 الماضية ، أي من 6 مليارات و380 مليون دولار عام 1992 إلى 243.4 مليار دولار في العام الماضي.

وبلغت حصة الصين من إجمالي حجم التجارة الكورية 25% في العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت موجة الثقافة الكورية "هاليو" التي اجتاحت الصين، في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وتنمية أواصر الصداقة والود بين شعبيهما.

لكن في الآونة الأخيرة، تمر العلاقات بين سيول وبكين بحالة من التباطؤ بسبب نظام "ثاد" الأمريكي المضاد للصواريخ الذي تم نشره في كوريا الجنوبية.

واحتجاجا على نشر هذا النظام، اتخذت الحكومة الصينية بإجراءات انتقامية ضد كوريا الجنوبية، بما فيها حظر موجة الثقافة الكورية، وسفر السياح الصينيين إلى كوريا الجنوبية، ومما زاد الطين بلة، فرضتْ جائحة فيروس كورونا حاجزا آخر للتبادلات بين البلدين.

ورغما عن ذلك، أصبح هناك مؤشر إيجابي متفائل لأن تشهد العلاقات بين البلدين نقطة تحول جديدة، حيث قام مؤخرا مدير مكتب الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني "يانغ جيتشي" بزيارة لمدينة بوسان الكورية، وبَحَثَ مع مدير المكتب الرئاسي الكوري للأمن القومي "سوه هون" القضايا المعلقة، بما فيها الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها

الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية.